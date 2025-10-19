हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मैंने जमीन तक बेच दी, लेकिन लालू ने BJP एजेंट को चुना', टिकट नहीं मिला तो कुर्ता फाड़ फूट-फूटकर रोए RJD नेता, Video

'मैंने जमीन तक बेच दी, लेकिन लालू ने BJP एजेंट को चुना', टिकट नहीं मिला तो कुर्ता फाड़ फूट-फूटकर रोए RJD नेता, Video

Bihar Election : RJD नेता मदन शाह ने टिकट न मिलने पर लालू यादव के घर के बाहर प्रदर्शन किया. उन्होंने अपना कुर्ता फाड़कर टिकट बिक्री और नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 01:14 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद (RJD) में टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. पटना स्थित लालू प्रसाद यादव के सर्कुलर रोड आवास के बाहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मधुबन विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार रहे राजद नेता मदन शाह अचानक वहां पहुंच गए और पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने लगे.

मदन शाह ने आवास के मुख्य द्वार के ठीक सामने अपना कुर्ता फाड़ लिया और जमीन पर लेटकर जोर-जोर से रोने लगे. यह पूरा घटनाक्रम मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

राजद ने बीजेपी के एजेंट को दिया टिकट- मदन शाह

एएनआई से मदन शाह फूट-फूटकर रोते हुए कह रहे हैं कि उनसे पार्टी टिकट के बदले पैसे मांगे गए. उनका आरोप है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो पार्टी ने उनका टिकट काटकर डॉ. संतोष कुशवाहा को पैसे लेकर दे दिया. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जमीन तक बेच दी, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला. पार्टी ने बीजेपी के एजेंट को टिकट दे दिया.

लालू और तेजस्वी पर लगाया वादा तोड़ने का आरोप

मदन शाह ने कहा कि 2020 के चुनाव में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने खुद उन्हें मधुबन से टिकट देने का भरोसा दिलाया था. लालू जी ने रांची बुलाकर कहा था कि मैं रणधीर सिंह को हरा दूंगा. मैंने तेली समुदाय की जनसंख्या का सर्वे भी कराया. लेकिन इस बार जब टिकट की बारी आई, तो उन्होंने पैसे वालों को तरजीह दी.

उन्होंने पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए. मदन शाह ने कहा कि संजय यादव टिकट की दलाली करते हैं, टिकट बेचने का काम हुआ है. जो कार्यकर्ता 90 के दशक से पार्टी के लिए खून-पसीना बहा रहे हैं, उन्हें अब किनारे कर दिया गया है.

लालू आवास के बाहर मचा हंगामा, सुरक्षाकर्मी सक्रिय

घटना के दौरान लालू-राबड़ी आवास के बाहर अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षाकर्मियों ने मदन शाह को वहां से हटाया और माहौल को शांत किया. अब तक राजद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

गठबंधन में भी खींचतान जारी

उधर, बिहार में महागठबंधन के भीतर भी सीट बंटवारे को लेकर मतभेद जारी हैं. राजद और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर सहमति नहीं बन सकी है, वहीं वीआईपी पार्टी के साथ भी टकराव की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में मदन शाह की बगावत से पार्टी के भीतर असंतोष और गहराने की आशंका है.

Published at : 19 Oct 2025 01:14 PM (IST)
Lalu Yadav RJD Candidate List Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Madhuban Seat Madan Shah
