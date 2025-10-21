हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव Live: प्रशांत किशोर 2 बजे करेंगे PC, abp न्यूज़ के सवालों पर क्यों भड़के?

बिहार चुनाव Live: प्रशांत किशोर 2 बजे करेंगे PC, abp न्यूज़ के सवालों पर क्यों भड़के?

Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार में इस बार दो चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है. दोनों चरणों के लिए नामांकन हो गया है. पढ़िए बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल-पल की खबरें.

By : एबीपी बिहार डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 12:10 AM (IST)

LIVE

Key Events
बिहार चुनाव Live: प्रशांत किशोर 2 बजे करेंगे PC, abp न्यूज़ के सवालों पर क्यों भड़के?
बिहार चुनाव लाइव अपडेट
Source : PTI

Background

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की वापसी की प्रक्रिया सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को समाप्त हो गई. इस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 17 अक्टूबर को पूरी हुई थी. पहले चरण में कुल 18 जिलों के अंतर्गत 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं.

इस चरण में कुल 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 1,375 नामांकन वैध पाए गए. 61 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसके बाद कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,314 रह गई. 

इस चरण में सबसे अधिक उम्मीदवारों की संख्या कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर रही, जहां 20-20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. वहीं, सबसे कम 5-5 उम्मीदवार भोरे, अलौली और परबत्ता विधानसभा सीटों पर हैं.

पटना जिले की 14 विधानसभा में उम्मीदवारों की आखिरी सूची के अनुसार, कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं. 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए. पटना जिले की पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

इसी तरह, अगर भागलपुर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों के लिए 102 प्रत्याशियों ने नामांकन किया. नाथनगर विधानसभा में कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया. बता दें कि प्रथम चरण के लिए मतदान की तिथि 6 नवंबर निर्धारित की गई है. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

61 सीटों पर इस बार मैदान में कांग्रेस

कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में 61 सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है, जो पांच साल पहले लड़ी गई सीट से नौ कम हैं. हालांकि इस बार पार्टी को कई विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के अपने  सहयोगियों जैसे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के खिलाफ भी मुकाबला करना पड़ेगा. यह जानकारी सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को बिहार में विपक्षी गठबंधन के एक नेता ने दी.

उधर दूसरी ओर झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को घोषणा की कि वह पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा. पार्टी ने दावा किया कि उसने यह फैसला सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस की सियासी साजिश की वजह से लिया है क्योंकि महागठबंधन में शामिल होने के बावजूद उसे सीटों से वंचित रखा गया.

(इनपुट- आईएएनएस और पीटीआई से)

12:09 PM (IST)  •  21 Oct 2025

Bihar Election 2025 Live:  abp न्यूज़ के सवालों पर भड़के प्रशांत किशोर

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर abp न्यूज़ के सवालों पर भड़क गए. इंटरव्यू बीच में छोड़कर चले गए. नीचे वीडियो देखिए.

12:10 PM (IST)  •  21 Oct 2025

Bihar Election 2025 Live: प्रशांत किशोर करेंगे पीसी

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज (मंगलवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. पटना के शेखपुरा हाउस में दोपहर 2 बजे से यह पीसी होनी है.

