CM नीतीश कुमार बोले, 'आज हर गांव में बिजली, हर घर तक नल का जल, ये सुशासन की देन'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार (29 अक्तूबर) को राजगीर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और अपने शासनकाल की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन आज राज्य सुशासन और विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो सड़कों से लेकर स्कूलों तक, बिजली से लेकर रोजगार तक, हर क्षेत्र में नई रोशनी आई. आज हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, हर घर तक नल का जल दिया जा रहा है और बेटियां रात में भी सुरक्षित घर लौट सकती हैं. यह सब सुशासन के मॉडल की देन है.

बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में लगातार काम कर रहा एनडीए- नीतीश कुमार

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक कौशल किशोर को दोबारा विजयी बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू का (एनडीए) गठबंधन बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है और इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत सरकार जरूरी है.

सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है हमारा संकल्प- सीएम

नीतीश कुमार ने अपने भाषण में राज्य सरकार की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सरकार हर परिवार को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने, पेंशन में वृद्धि करने और हर घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने जैसी योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय भी है. किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए हमने ऐसी नीतियां बनाई हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं. हमारा संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है.

2005 से पहले बिहार में भय और भ्रष्टाचार का था माहौल- नीतीश कुमार

विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले भय और भ्रष्टाचार का माहौल था. लोग शाम ढलने के बाद घरों से निकलने में डरते थे. उन्होंने कहा कि आज बिहार सुरक्षित है, अपराध पर नियंत्रण है और बेटियों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है. यह बदलाव हमारे 20 साल के प्रयास का परिणाम है.

नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए एनडीए सरकार को फिर से मौका दें.