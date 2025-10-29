हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM नीतीश कुमार बोले, 'आज हर गांव में बिजली, हर घर तक नल का जल, ये सुशासन की देन'

CM नीतीश कुमार बोले, 'आज हर गांव में बिजली, हर घर तक नल का जल, ये सुशासन की देन'

Bihar Election 2025 : नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार अंधेरे में था, अब 'सुशासन का मॉडल' बना है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने विकास और सुरक्षा को अपनी सरकार की पहचान बताया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार (29 अक्तूबर) को राजगीर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और अपने शासनकाल की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन आज राज्य सुशासन और विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो सड़कों से लेकर स्कूलों तक, बिजली से लेकर रोजगार तक, हर क्षेत्र में नई रोशनी आई. आज हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, हर घर तक नल का जल दिया जा रहा है और बेटियां रात में भी सुरक्षित घर लौट सकती हैं. यह सब सुशासन के मॉडल की देन है.

बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में लगातार काम कर रहा एनडीए- नीतीश कुमार 

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक कौशल किशोर को दोबारा विजयी बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू का (एनडीए) गठबंधन बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है और इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत सरकार जरूरी है.

सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है हमारा संकल्प- सीएम

नीतीश कुमार ने अपने भाषण में राज्य सरकार की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सरकार हर परिवार को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने, पेंशन में वृद्धि करने और हर घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने जैसी योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय भी है. किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए हमने ऐसी नीतियां बनाई हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं. हमारा संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है.

2005 से पहले बिहार में भय और भ्रष्टाचार का था माहौल- नीतीश कुमार

विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले भय और भ्रष्टाचार का माहौल था. लोग शाम ढलने के बाद घरों से निकलने में डरते थे. उन्होंने कहा कि आज बिहार सुरक्षित है, अपराध पर नियंत्रण है और बेटियों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है. यह बदलाव हमारे 20 साल के प्रयास का परिणाम है.

नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए एनडीए सरकार को फिर से मौका दें.

Published at : 29 Oct 2025 10:43 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
बॉलीवुड
गले में सांप लटका कर प्रियंका चोपड़ा ने दिए पोज, निक जोनस का रिएक्शन वायरल
गले में सांप लटका कर प्रियंका चोपड़ा ने दिए पोज, निक जोनस का रिएक्शन वायरल
शिक्षा
UP Board Exam 2026: 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
लाइफस्टाइल
Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
ट्रेंडिंग
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget