बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एनडीए में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो चुकी है, वहीं महागठबंधन में अभी भी अंतिम सहमति का इंतजार है. खासकर वामदलों और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी बातचीत जारी है. सूत्रों के अनुसार, सीपीआई (CPI) को इस बार छह सीटें दी जा सकती हैं, जिन पर उम्मीदवारों के नाम भी लगभग तय माने जा रहे हैं.

वहीं, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि नेता पशुपति कुमार पारस आने वाले दिनों में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं. महागठबंधन में सीट शेयरिंग के साथ-साथ तीसरे मोर्चे की संभावित सुगबुगाहट भी सियासी हलचल बढ़ा रही है. सूत्रों का कहना है कि यदि वामदलों या कुछ छोटे दलों को उम्मीद से कम सीटें मिलती हैं, तो वे किसी नए गठबंधन की दिशा में सोच सकते हैं.

असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं पशुपति पारस

राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बागी धड़े के नेता पशुपति कुमार पारस आने वाले दिनों में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी संभावित गठजोड़ पर विचार कर सकते हैं. हालांकि इस पर अभी किसी पक्ष से औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच प्रारंभिक स्तर पर बातचीत की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है.

दलित वोट बैंक पर प्रभाव डाल सकता है पारस-ओवैसी का गठजोड़

जानकारी के अनुसार यदि पारस और ओवैसी का गठजोड़ होता है, तो यह सीमांचल और दलित वोट बैंक पर प्रभाव डाल सकता है. खासकर कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जैसे इलाकों में इस गठजोड़ से एनडीए और महागठबंधन दोनों को चुनौती मिल सकती है.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पारस की नाराजगी बीजेपी से बढ़ी है और लोजपा (रामविलास) के भीतर भी असंतोष के स्वर हैं. ऐसे में ओवैसी के साथ किसी रणनीतिक समझौते की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है.

सीपीआई इन सीटों पर जताई दावेदारी

इसके अलावा सीपीआई जिन सीटों पर दावेदारी जता रही है. उनमें तेघड़ा से रामरतन सिंह, बखरी से सूर्यकांत पासवान, हरलाखी से राकेश कुमार पांडेय, बांका से संजय कुमार यादव, बछवाड़ा से अवधेश राय और झंझारपुर से रामनारायण यादव का नाम शामिल है. इसके अलावा गोह, बेलदौर और केसरिया सीट की भी मांग पार्टी कर रही है. हालांकि इन पर अभी राजद और वामदलों के बीच बातचीत जारी है और जल्द फैसला होने की उम्मीद है.

CPIML को भी 22 सीटें मिलने की संभावना

सूत्रों की मानें तो CPIML को महागठबंधन में 22 सीटें मिल सकती हैं. इसके लिए RJD से बातचीत अंतिम दौर में है.

CPIML की संभावित सीटें

बलरामपुर

डुमरांव

तरारी

आरा

अगियांव

काराकाट

अरवल

फुलवारी शरीफ

दीघा

पालीगंज

जीरादेई

दरौली

दरौंधा

सिकटा

औराई

कल्याणपुर

वारिसनगर