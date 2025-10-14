बिहार चुनाव: बीजेपी की पहली लिस्ट में 15 राजपूत, 11 भूमिहार, 7 ब्राह्मण, 9 वैश्य, 5 यादव

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी. इसमें जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है. समाज के सभी वर्गों को साधते हुए पहली लिस्ट में राजपूत के सबसे अधिक 15, भूमिहार के 11, ब्राह्मण के 7 उम्मीदवार उतारे गए हैं. इनके अलावा वैश्य के 12, ब्राह्मण के 7, कुशवाहा यानी कोयरी के 6, यादव के 5, कुर्मी के दो और कायस्थ के एक उम्मीदवार के नाम शामिल हैं.

कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी की पहली सूची में सभी समाजों को प्रतिनिधित्व मिला है. दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिला सबकी भागीदारी लिस्ट में है. 17 ओबीसी, 11 अतिपिछड़ा और 9 महिलाओं को टिकट मिला है.

BJP की लिस्ट में SC-ST समाज के 6 उम्मीदवार

वहीं, एससी-एसटी समाज के 6 उम्मीदवारों को बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं. 50 फीसदी से ज्यादा टिकट दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं महिला समाज को मिला है. नए चेहरों को भी कुम्हरार और पटना साहिब, राजनगर, और औरंगाबाद जैसी सीटों पर पर्याप्त जगह मिली है.

BJP की पहली लिस्ट में 9 महिला प्रत्याशी

बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों को जगह मिली है. इसमें बेतिया से जहां पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं परिहार से गायत्री देवी चुनावी मैदान में उतारी गई हैं. नरपतगंज से बीजेपी ने देवंती देवी को तो सीमांचल के किशनगंज से स्वीटी सिंह और प्राणपुर से निशा सिंह को चुनावी दंगल में उतारकर इन सीटों पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है.

इसके साथ ही बीजेपी ने कोढ़ा विधानसभा सीट से महिला प्रत्याशी कविता सिंह को टिकट दिया है, जबकि औराई से रमा निषाद और वारसलीगंज से अरुणा देवी को टिकट मिला है. जमुई से बीजेपी ने एक बार फिर से श्रेयसी सिंह पर भरोसा जताया है.

30 सीटों पर नामों का ऐलान बाकी

एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत इस बार बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बीजेपी ने पहली लिस्ट में 71 के नाम घोषित कर दिए, अब 30 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बाकी रह गई है. बता दें कि बिहार में दो फेज में वोटिंग होगी. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर और दूसरे फेज का मतदान 11 नवंबर को है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.