हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?

Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?

Bihar Result 2025: जन सुराज पार्टी चुनाव में जनता का भरोसा जीतने में विफल रही और अब हार की समीक्षा की तैयारी कर रही है. पवन के. वर्मा ने कहा कि बड़े अभियान के बावजूद नतीजे उम्मीदों जैसे नहीं रहे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी जनता का भरोसा जीतने में विफल रही है और प्रवक्ता पवन के. वर्मा ने स्पष्ट कहा है कि पार्टी अब इस हार के कारणों की गंभीर समीक्षा करेगी. 14 नवंबर को नतीजों के ऐलान के बाद वर्मा ने माना कि बड़े अभियान और अपेक्षाओं के बावजूद जन सुराज जनता के समर्थन में बड़ी बढ़त नहीं ला पाई. बता दें कि आज के चुनाव में एनडीए भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतता दिख रहा है. वहीं विपक्षी पार्टियों का बुरा हाल है.

चुनावी नतीजों का हाल

ताजा आंकड़ों के अनुसार एनडीए 190 से ज्यादा सीटों पर आगे है और विपक्षी इंडिया गठबंधन 40 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छूती हुई दिखाई दे रही है. एनडीए में JDU 78, BJP 91, LJP (रामविलास) 22 और HAM (S) 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. दूसरी ओर महागठबंधन में RJD 28, कांग्रेस 4, भाकपा (माले) 3 सीट पर बढ़त पर हैं, जबकि BSP को एक, AIMIM को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीट पर बढ़त मिली है. निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी खाता खोलने के लिए भी संघर्ष करती दिख रही है.

पवन वर्मा की प्रतिक्रिया

वर्मा ने कहा कि जन सुराज ने पूरी ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के साथ चुनाव लड़ा लेकिन अगर जनता का विश्वास नहीं मिला तो पार्टी आत्ममंथन करेगी. पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि प्रयासों में कमी नहीं थी लेकिन परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे. वर्मा के अनुसार चुनावी झटके के बावजूद जन सुराज ने रोजगार, पलायन, शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार जैसे मुद्दों को मुख्यधारा की राजनीति में मजबूती से स्थापित कर दिया है.

आगे की रणनीति और PK को लेकर बयान

वर्मा ने कहा कि पार्टी अपनी कमियों की समीक्षा करेगी और आगे क्या करना है, इसका जल्द निर्णय होगा. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नीतीश कुमार को बिहार में अब भी व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त है और जनता ने उन्हें फिर से जनादेश दिया है. प्रशांत किशोर के बिहार छोड़ने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए वर्मा ने कहा कि रहना या जाना उनका निजी निर्णय है लेकिन बिहार और PK एक-दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं. पूर्ण परिणाम आने के बाद PK भविष्य की रणनीति पर प्रतिक्रिया साझा करेंगे.

और पढ़ें
Published at : 14 Nov 2025 02:26 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Result Live Pavan K Varma Jansuraaj Party Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : Votechori के सवाल पर Gaurav Bhatia ने बता दिया सच ! । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result: नमो नाम की सुनामी में उड़ा महागठबंधन । Nitish Kumar । RJD
Bihar Election 2025 Result: '50 प्रतिशत वोट काउंट होना बाकी है'- संदीप चौधरी के सवाल पर RJD प्रवक्ता
Bihar Election 2025 Result : Sandeep Chaudhary के सवालों में उलझे Nityanand Rai । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : LJP की बंपर जीत पर Shambhavi Chaudhary का पहला बयान । Tejashwi । Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 X Review: ‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म '
‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget