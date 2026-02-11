गायघाट: एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी सूर्या गिरफ्तार, पहले से दर्ज हैं 20 मामले

पटना में आज (11 फरवरी) सुबह अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. सुबह ही STF (स्पेशल टास्क फोर्स) और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई. यह कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई. जिसका उद्देश्य राज्य में सक्रिय शातिर अपराधियों पर सख्त शिकंजा कसना है. मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी सूर्या को गोली लगी. जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए एनएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सूर्या लंबे समय से पुलिस की वांछित सूची में शामिल था और उस पर डकैती, अवैध हथियार रखने, शराब तस्करी समेत करीब 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और कई जिलों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था.

पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर

जानकारी के अनुसार, आज सुबह स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस को सूचना मिली थी कि वह पटना के गायघाट इलाके में छुपा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है. रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से भी आया हुआ था. STF ने उसके मूवमेंट पर नजर रखी, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी की. खुद को घिरता देख अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें वह घायल हो गया. यह मुठभेड़ अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्त नीति और कार्रवाई का बड़ा संकेत मानी जा रही है.

पुलिस ने अपराधी के पास से बरामद की पिस्टल

जानकारी के अनुसार पुलिस ने सूर्या के पैर में गोली मारकर उसके गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल बरामद किया है. पुलिस की देख रेख में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. बता दें कि गिरफ्तार आरोपी खाजेकला का रहने वाला है. अतिरिक्त बल की तैनाती कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. गायघाट इलाके में पुलिस आगे की जांच में जुटी है.

अपराधियों को उन्हीं की भाषा में मिलेगा जवाब- एसपी

एसपी परिचय कुमार ने बताया कि बिहार में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है. ताकि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया जा सके. अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस यह अभियान चला रहा है. इस अभियान के माध्यम से पुलिस उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है. अब गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है.

