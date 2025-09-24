दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, दुकान से लौटने के दौरान बदमाशों ने ठोक दिया

बिहार के दरभंगा में बुधवार (24 सितंबर, 2025) की रात एक स्वर्ण व्यवसायी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज दारू भट्टी निवासी राहुल कुमार के रूप में की गई है. युवक की उम्र 25 से 27 साल के आसपास होगी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

युवक एपीएम थाना क्षेत्र के बरह्मेत्रा चौक पर ज्वेलरी की दुकान चलाता था. राहुल जब दुकान बंद कर घर लौट रहा था तो घात लगाए बदमाशों ने इस वारदात को रास्ते में अंजाम दे दिया. पुलिस ने मौके से चार खोखा बरामद किया है. घटना के बाद एफएसएल की टीम जांच में जुट गई है.

दुकान से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर हुई घटना

बदमाशों ने जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया है वह दुकान से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है. गोली मारने के बाद आराम से बदमाश फरार हो गए. कुल कतने बदमाश थे यह पता नहीं चला है. गोली लगने के बाद लोग युवक को आनन-फानन में डीएमसीएच लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद लोग पुलिस और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

उधर इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. घटना को लेकर एपीएम थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. छापेमारी शुरू कर दी गई है. उन्होंने शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही है.

बता दें कि चार खोखा मौके से मिला है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि राहुल को कितनी गोली लगी है. बताया जाता है कि राहुल की दुकान किराए के मकान में थी. करीब 10 साल से यह दुकान चल रही थी. हर दिन रात में आठ बजे के आसपास दुकान बंद होती थी. लोगों ने बताया कि राहुल के दो बच्चे हैं. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. घर के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

