बिहार: आरा के जगदीशपुर में बुजुर्ग की हत्या, पीठ पर दो जगह मिले गोली के निशान, क्या है मामला?

बिहार के आरा में गुरुवार (08 जनवरी, 2026) की रात दुकान बंद कर घर लौट रहे बुजुर्ग दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना जगदीशपुर थाना के बौलीपुर गांव की है. मृतक की पहचान बौलीपुर गांव के वार्ड नंबर 11 निवासी 65 वर्षीय कामेश्वर महतो के रूप में हुई है. कामेश्वर महतो के पीठ पर दो जगह गोली लगने के निशान मिले हैं.

कामेश्वर महतो रात में अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी. गोली लगते ही वे मौके पर ही गिर पड़े. कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. शव का आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया. इसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया.

हत्या के पीछे का कारण अभी पता नहीं

बताया जाता है कि कामेश्वर महतो अपने बेटे के साथ मिलकर गांव में ही मोबाइल और किराने की दुकान चलाते थे. वे गांव में एक सीधे-सादे और मिलनसार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे. उनकी हत्या से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हत्या के पीछे क्या कारण है अभी यह पता नहीं चला है.

जमीन विवाद से जुड़ा हो सकता है मामला

हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस हत्या को पूर्व के भूमि विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है. परिजनों ने तीन पर नामजद आरोप लगाए हैं. पुलिस को जानकारी दी है कि कुछ लोगों से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. पुलिस इस आधार पर आगे की जांच कर रही है. आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

इस पूरे मामले में जगदीशपुर थाना इंचार्ज सुशांत मंडल ने बताया कि सभी बिंदुओ को ध्यान में रखकर घटना की जांच की जा रही है. नामजद आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है. इस घटना के बाद बौलीपुर गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा बहाल हो सके.

