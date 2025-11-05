हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव को मीसा भारती ने दिया आशीर्वाद, कहा- 'महुआ की जनता…'

बिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव को मीसा भारती ने दिया आशीर्वाद, कहा- 'महुआ की जनता…'

Bihar Chunav 2025: मीसा भारती ने कहा कि वह (तेज प्रताप) जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. उनका अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करना स्वाभाविक है.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी नेता मीसा भारती ने जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को लेकर खुलकर बात की. आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसके अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं. ये सच है.

उन्होंने कहा कि एक और सच ये है कि वो मेरे छोटे भाई हैं और बड़ी बहन होने के नाते उन्हें मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं. हालांकि, ये महुआ की जनता तय करेगी कि उन्हें क्या चाहिए. 

आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि वह (तेज प्रताप) जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनका अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करना स्वाभाविक है. इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है. ऐसा लगता है कि राघोपुर में भी उनकी पार्टी का उम्मीदवार है, वह उनके लिए वोट मांग रहे होंगे.

मीसा भारती ने एनडीए पर किया हमला

इससे पहले आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि एक तरफ तेजस्वी रोजगार की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिहार में कुछ लोग कट्टे की बात करते हैं. यही कारण है कि बिहार में एनडीए के नेता के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे आम निहत्थे लोगों के खिलाफ कट्टा का इस्तेमाल करते हैं.

जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के सिलसिले में अनंत कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर मीसा भारती ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं हुई. हमें लगता है कि शायद अब तक काम कर रहे चुनाव आयोग को थोड़ी शर्म आ गई होगी, इसलिए ये कार्रवाई की गई.

उन्होंने कहा कि बताइए, पूरा दिन वोट मांगने और अपनी ताकत दिखाने में बिता दिया, और फिर रात के अंधेरे में, जब मोकामा की जनता ये नहीं देख पाई कि एक अपराधी को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसे बचाने के लिए ये सब किया. जनता के सामने गिरफ्तारी पर अनंत सिंह को जो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई और इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए, जब एक आम आदमी गिरफ्तार होता है, तो उसे हथकड़ी लगाई जाती है, घसीटा जाता है और ले जाया जाता है, लेकिन ये आदमी तो बाहुबली है.

यह भी पढ़ें- अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े को 'चुनावी गिफ्ट' देंगे तेज प्रताप यादव, कर दिया ये बड़ा वादा

Published at : 05 Nov 2025 06:42 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Tej Pratap Yadav Misa Bharti Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
'आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा...', शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
इंडिया
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
यूटिलिटी
Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget