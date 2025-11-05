बिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव को मीसा भारती ने दिया आशीर्वाद, कहा- 'महुआ की जनता…'

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी नेता मीसा भारती ने जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को लेकर खुलकर बात की. आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसके अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं. ये सच है.

उन्होंने कहा कि एक और सच ये है कि वो मेरे छोटे भाई हैं और बड़ी बहन होने के नाते उन्हें मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं. हालांकि, ये महुआ की जनता तय करेगी कि उन्हें क्या चाहिए.

आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि वह (तेज प्रताप) जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनका अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करना स्वाभाविक है. इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है. ऐसा लगता है कि राघोपुर में भी उनकी पार्टी का उम्मीदवार है, वह उनके लिए वोट मांग रहे होंगे.

मीसा भारती ने एनडीए पर किया हमला

इससे पहले आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि एक तरफ तेजस्वी रोजगार की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिहार में कुछ लोग कट्टे की बात करते हैं. यही कारण है कि बिहार में एनडीए के नेता के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे आम निहत्थे लोगों के खिलाफ कट्टा का इस्तेमाल करते हैं.

जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के सिलसिले में अनंत कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर मीसा भारती ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं हुई. हमें लगता है कि शायद अब तक काम कर रहे चुनाव आयोग को थोड़ी शर्म आ गई होगी, इसलिए ये कार्रवाई की गई.

उन्होंने कहा कि बताइए, पूरा दिन वोट मांगने और अपनी ताकत दिखाने में बिता दिया, और फिर रात के अंधेरे में, जब मोकामा की जनता ये नहीं देख पाई कि एक अपराधी को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसे बचाने के लिए ये सब किया. जनता के सामने गिरफ्तारी पर अनंत सिंह को जो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई और इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए, जब एक आम आदमी गिरफ्तार होता है, तो उसे हथकड़ी लगाई जाती है, घसीटा जाता है और ले जाया जाता है, लेकिन ये आदमी तो बाहुबली है.

