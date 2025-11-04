अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े को 'चुनावी गिफ्ट' देंगे तेज प्रताप यादव, कर दिया ये बड़ा वादा
Tej Pratap Yadav News: वैशाली के महुआ में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने तेज प्रताप यादव के समर्थन में जनता से वोट मांगा. इस सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है.
पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार (04 नवंबर, 2025) को महुआ में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने तेज प्रताप यादव के समर्थन में जनता से वोट मांगा. इस सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है. अक्षरा सिंह ने सभा में आए लोगों से कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है. खासकर लड़कियों को पढ़ना जरूरी है. अगर आप चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज बने और अक्षरा सिंह फिर से मुंबई से चलकर आ जाए, तो वादा करें जिताएंगे न?
इसके बाद मंच पर मौजूद तेज प्रताप यादव की ओर देखते हुए अक्षरा सिंह ने कहा कि अगर जीते तो यहीं हमको एक कट्ठा जमीन दे दीजिएगा. इस पर तेज प्रताप ने कहा कि हां दे देंगे. तेज प्रताप ने इतना कहने के बाद आगे कहा, "ए अक्षरा जी… आपको चेहरा कलां में देंगे और पाखी जी को महुआ में देंगे." तेज प्रताप के इतना कहने पर पूरा माहौल बदल गया.
'परिवार और पार्टी से बढ़कर महुआ'
उधर तेज प्रताप यादव ने वैशाली में जनसभा और रोड शो करने के बाद एक्स हैंडल से पोस्ट कर एक बड़ी बात कह दी. पोस्ट के माध्यम से कहा है कि महुआ हमारे लिए परिवार और पार्टी से बढ़कर है और हमेशा रहेगा. महुआ की जनता में महुआ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बन जाने से बेहद ही खुशी का माहौल है. महुआ के लोगों की खुशी और प्रगति में ही हमारी खुशी है.
अपने पोस्ट में वे लिखते हैं, "मुझे पूरा विश्वास है कि महुआ की आदरणीय जनता मालिक जनशक्ति जनता दल को भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है. हम महुआ विधानसभा क्षेत्र की आदरणीय जनता जनार्दन से यह वादा करते हैं कि यहां की सभी बुनियादी सुविधाओं सहित अब आगे एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक स्टेडियम और महुआ को जिला बनाने का काम अवश्य करेंगे. आगामी 6 नवंबर को जनशक्ति जनता दल के ब्लैक बोर्ड चुनाव चिह्न के क्रमांक संख्या-8 पर अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे."
