हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअब विश्व लेवल पर होगी छठ महापर्व की पहचान, बिहार कला सांस्कृतिक विभाग ने की यह तैयारी

अब विश्व लेवल पर होगी छठ महापर्व की पहचान, बिहार कला सांस्कृतिक विभाग ने की यह तैयारी

Bihar News: बिहार सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कराने की तैयारी में है. साथ ही कलाकार पेंशन, गुरु-शिष्य योजना और अटल कला भवन से संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण त्योहार छठ महापर्व को अब विश्व लेवल पर पहचान करने के लिए सरकार तैयार है. बिहार सरकार के कला सांस्कृतिक विभाग ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है. विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि छठ महापर्व बिहार एवं पूर्वी भारत की अनूठी सांस्कृतिक परंपरा है, जो सूर्य देव की पूजा पर केन्द्रित है. यह पारिस्थितिक संतुलन, साम्प्रदायिक सद्भाव, पवित्रता एवं सामूहिक भागीदारी का प्रतीक है.

इस महापर्व में लोकगीत, अनुष्ठान, मौखिक परंपराएं और सामुदायिक प्रथाएं. जिन्हें पीढ़ियों से संरक्षित किया जा रहा है. कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, द्वारा छठ महापर्व को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और उम्मीद है. बहुत जल्द केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पूरे विश्व में छठ महा पर्व की पहचान होगी.

कलाकारों को सरकार से मिलेगी तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन

जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार के कला सांस्कृतिक विभाग कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर कदम उठा रही है. राज्य सरकार ने कला के क्षेत्र में जीवन भर योगदान देने वाले वरिष्ठ, उपेक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए 'मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना' की शुरुआत की है. इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सहायता किए जाने का प्रावधान है. ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके. पटना, सारण, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भोजपुर, अररिया, जहानाबाद एवं किशनगंज जिलों के 85 कलाकारों का चयन 'मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना' के लिए  किया जा चुका है. अगस्त 2025 से ही कलाकारों द्वारा आवेदन दिए जा रहे हैं. हर जिले  के डीएम इसकी समीक्षा करते हैं और कला सांस्कृतिक विभाग को भेजा जा रहा है यहां बैठक करके उ उन कलाकारों को पेंशन देने की प्रक्रिया की जाती है.

अब तक प्राप्त हो चुके हैं कुल 233 आवेदन 

इसके साथ ही मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना है जो विलुप्तप्राय कलाओं को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना' शुरू की है. इस योजना के तहत अनुभवी कलाकारों को 'गुरु' और युवाओं को 'शिष्य' बनाकर पारंपरिक लोक कला, संगीत, नृत्य और वादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. अब तक कुल 233 आवेदन प्राप्त हुए हैं. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जा रही है.

'अटल कला भवन' का निर्माण करने का मिल चुका प्रस्ताव

राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों को जिला स्तर पर संस्थागत रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दूरदर्शी पहल 'अटल कला भवन का निर्माण' योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 620 दर्शक क्षमता वाले आधुनिक 'अटल कला भवन' का निर्माण करने की प्रस्ताव मिल चुका है. सारण, गया, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, मुंगेर एवं दरभंगा जैसे जिलों में निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है. वहीं, लखीसराय और बांका में भवनों का निर्माण प्रगति पर है, तथा नवादा, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, कैमूर (भभुआ), सिवान और अररिया में कार्य प्रक्रियाधीन है.

ये भी पढ़िए- बिहार: सरकारी आवास पर सियासत तेज, RJD ने जेडीयू सांसदों और मांझी के बंगले को लेकर लिखा पत्र

Published at : 31 Dec 2025 02:34 PM (IST)
Tags :
Bihar Government UNESCO BIHAR NEWS Chhath Mahaparv
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
Advertisement

वीडियोज

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में SIR में गड़बड़ी का आरोप, TMC का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा EC | SIR
China Steel Dumping पर बड़ा Action: Indian Steel Stocks में तेज उछाल | Paisa Live
Khaleda Zia को आखिरी विदाई..जनाजे में उमड़ा जनसैलाब | Bangladesh | ABP News
MP News: Indore में दूषित पानी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा | Death | CM Mohan Yadav | Breaking
Delhi में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कई ब्रांड के नकली खाद्य पदार्थ जब्त | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
बॉलीवुड
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
रिलेशनशिप
Feelings Confusion: लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget