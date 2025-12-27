'तहखानों में छुपा है पैसा और जेवर...', राबड़ी देवी के आवास को लेकर JDU का बड़ा आरोप

पटना के 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है. जदयू ने इस सरकारी आवास को खाली करने में हो रही देरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि आवास परिसर में कई तहखाने बनाए गए हैं, जिनमें रुपया, जमीन के दस्तावेज और आभूषण छुपाकर रखे गए हैं. उनका कहना है कि इन्हीं तहखानों से सामान निकालने के कारण आवास खाली करने में देर हो रही है.

नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि सामान रात के अंधेरे में शिफ्ट किया जा रहा है. वजह यह बताई गई कि बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और दिन में सब कुछ कैमरे में कैद हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ साफ है तो रात में ही सामान क्यों निकाला जा रहा है. जदयू का कहना है कि यह पूरा मामला संदेह पैदा करता है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

पौधे और गार्डन सामान चोरी का आरोप

जदयू प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आवास परिसर से पौधे और गार्डन का सामान चोरी करके ले जाया गया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चारा से पेट नहीं भरा तो अब पौधा चोरी कर रहे हैं. नीरज कुमार ने सवाल उठाया कि जब लालू परिवार पटना में मौजूद ही नहीं है, तो फिर किसकी अनुमति से सरकारी परिसर से पौधे हटाए गए.

उनके मुताबिक, सरकारी आवास में जो भी सामान उपलब्ध कराया गया है. चाहे वह बंगला हो, टोटी हो या पंखे उसकी पूरी सूची विभाग के पास होगी. हैंडओवर के वक्त इन सभी चीजों का मिलान होना चाहिए.

अपने बयान में नीरज कुमार ने कहा, “मकान-मकान तो बहुत छोटी चीज है. एक मकान ही है. सरकारी आवास में तो रहना भी नहीं चाहिए. वह अपशगुन का मकान है. वहां लालू प्रसाद यादव बीमार पड़ गए, वहीं तेजस्वी यादव चुनाव हार गए. महुआ बाग, जिसे कौटिल्य नगर कहा जाता है, पटना में चालीस बीघा जमीन पर बना यह शानदार किला आखिर किसके लिए है?”

उन्होंने आगे कहा कि एक विधायक के पास आखिर कितना वैभव होना चाहिए. “झोपड़ी में पैदा हुए, झोपड़ी में ही मर गए कर्पूरी ठाकुर. आज उन्हें भारत रत्न मिला. फिर इतना माया-मोह क्यों?”

ड्रोन कैमरा से हो निगरानी

जदयू ने मांग की है कि जरूरत पड़े तो ड्रोन से भी निगरानी की जाए, ताकि यह साफ हो सके कि कहीं परिसर में कोई तहखाना या गुप्त निर्माण तो नहीं है. नीरज कुमार का कहना है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी आवास अब तक पूरी तरह खाली नहीं हो पाया है. साथ ही उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगे होने के कारण हर गतिविधि साक्ष्य के रूप में मौजूद रहेगी.

राजद ने किया पलटवार

जदयू के सनसनीखेज दावे पर राजद मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि तहखाना है तो खुदाई कराइये. अगर कुछ नहीं निकला तो राजनीति से संन्यास लेना होगा.