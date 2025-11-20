बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का गठन हो गया है. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने दसवीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ. इस बार नीतीश मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा चर्चा वैशाली जिले की है. दरअसल वैशाली जिले के चार नेताओं ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली. ये सभी पहली बार मंत्री बने है, जिससे पूरे जिले में उत्साह और खुशी का माहौल है. पहली बार किसी एक जिले से चार-चार नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिला है. ये है चार मंत्री-

1.संजय सिंह

महुआ से एलजेपी (रामविलास) के टिकट पर जीतकर आए संजय सिंह पहली बार विधायक बने और सीधे मंत्री पद तक पहुंच गए. इन्होंने चुनाव में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को चुनाव में हराया था.

2.रमा निषाद

यह मुजफ्फरपुर के औराई से भाजपा के टिकट पर जीतकर आईं है. रमा निषाद भी पहली बार मंत्री बनी हैं. रमा निषाद मल्लाह जाति से आती है. रमा निषाद का घर हाजीपुर में है और वे पहले हाजीपुर नगर परिषद की चेयरमैन भी रह चुकी हैं. रमा निषाद, के पति अजय निषाद भाजपा से दो बार के सांसद थे. लेकिन 2024 में टिकट कटने के बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ा और करारी हार का सामना करना पड़ा. बाद में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे फिर भाजपा में लौट आए. जिसके बाद रमा निषाद को औराई सीट से टिकट मिला और वे जीत दर्ज करने में सफल रहीं. रमा निषाद के ससुर कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद भी मुजफ्फरपुर से लंबे समय तक सांसद रहे और केंद्र सरकार में दो बार मंत्री बने.



3.दीपक प्रकाश

उपेंद्र कुशवाहा की बेटे दीपक प्रकाश ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली. गौरतलब है कि उनकी माता स्नेहलता कुशवाहा भी 2025 विधानसभा चुनाव में सासाराम से चुनाव जीता है. दीपक प्रकाश इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आए हैं. उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है. लेकिन वह मंत्री बनाए गए हैं. दीपक भी वैशाली जिले के ही रहने वाले हैं और ये उनका पहला कार्यकाल है.

4.लखेन्द्र कुमार रौशन

चौथे मंत्री बने हैं पातेपुर से दो बार के भाजपा विधायक लखेन्द्र कुमार रौशन. पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर मंत्री बनें लखेंद्र कुमार रौशन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत जंदाहा प्रखंड के जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 28 से हुई थी. पहली बार मंत्री पद हासिल किया हैं.

चर्चा में वैशाली जिला

वैशाली जिले की इस बड़ी उपलब्धि ने पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना दिया है. एक ही जिले से चार नए चेहरों का मंत्रिमंडल में शामिल होना बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है. लोगों को उम्मीद है कि इससे जिले के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और सरकार में जिले की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत होगी.