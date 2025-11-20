हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सौभाग्यशाली' वैशाली... एक ही जिले से नीतीश कुमार की कैबिनेट में चार मंत्री, एक तो अभी विधायक भी नहीं

'सौभाग्यशाली' वैशाली... एक ही जिले से नीतीश कुमार की कैबिनेट में चार मंत्री, एक तो अभी विधायक भी नहीं

Bihar Cabinet News: वैशाली जिले के लिए बिहार मंत्रिमंडल खास बन गया है. यहां से चार नेताओं को गांधी मैदान में शपथ दिलाई गई है. इसमें से एक अभी तक बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 20 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का गठन हो गया है. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने दसवीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ. इस बार नीतीश मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा चर्चा वैशाली जिले की है. दरअसल वैशाली जिले के चार नेताओं ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली. ये सभी पहली बार मंत्री बने है, जिससे पूरे जिले में उत्साह और खुशी का माहौल है. पहली बार किसी एक जिले से चार-चार नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिला है. ये है चार मंत्री-

1.संजय सिंह

महुआ से एलजेपी (रामविलास) के टिकट पर जीतकर आए संजय सिंह पहली बार विधायक बने और सीधे मंत्री पद तक पहुंच गए. इन्होंने चुनाव में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को चुनाव में हराया था.

2.रमा निषाद 

यह मुजफ्फरपुर के औराई से भाजपा के टिकट पर जीतकर आईं है. रमा निषाद भी पहली बार मंत्री बनी हैं. रमा निषाद मल्लाह जाति से आती है. रमा निषाद का घर हाजीपुर में है और वे पहले हाजीपुर नगर परिषद की चेयरमैन भी रह चुकी हैं. रमा निषाद, के पति अजय निषाद  भाजपा से दो बार के सांसद थे. लेकिन 2024 में टिकट कटने के बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ा और करारी हार का सामना करना पड़ा. बाद में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे फिर भाजपा में लौट आए. जिसके बाद रमा निषाद को औराई सीट से टिकट मिला और वे जीत दर्ज करने में सफल रहीं. रमा निषाद के ससुर कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद भी मुजफ्फरपुर से लंबे समय तक सांसद रहे और केंद्र सरकार में दो बार मंत्री बने.


3.दीपक प्रकाश 

उपेंद्र कुशवाहा की बेटे दीपक प्रकाश ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली. गौरतलब है कि उनकी माता स्नेहलता कुशवाहा भी 2025 विधानसभा चुनाव में  सासाराम से चुनाव जीता है. दीपक प्रकाश इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आए हैं. उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है. लेकिन वह मंत्री बनाए गए हैं. दीपक भी वैशाली जिले के ही रहने वाले हैं और ये उनका पहला कार्यकाल है.

4.लखेन्द्र कुमार रौशन

 चौथे मंत्री बने हैं पातेपुर से दो बार के भाजपा विधायक लखेन्द्र कुमार रौशन. पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर मंत्री बनें लखेंद्र कुमार रौशन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत जंदाहा प्रखंड के जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 28 से हुई थी. पहली बार मंत्री पद  हासिल किया हैं.

चर्चा में वैशाली जिला

वैशाली जिले की इस बड़ी उपलब्धि ने पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना दिया है. एक ही जिले से चार नए चेहरों का मंत्रिमंडल में शामिल होना बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है. लोगों को उम्मीद है कि इससे जिले के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और सरकार में जिले की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत होगी. 

और पढ़ें
Published at : 20 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Tags :
Vaishali News BIhar Politics NITISH KUMAR BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Advertisement

वीडियोज

दिवालिया Jaypee Group पर Adani की नज़र: Creditors ने Adani Enterprises के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Voter List Row: SIR के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन | Congress | ABP NEWS
IT Sector में जबरदस्त उछाल! TCS–HCL–Infosys–LTIM ने AI Deals से बदला पूरा Game| Paisa Live
Sansani: लॉरेंस के गैंगस्टर ब्रदर का 'गेम ओवर'!
HUL Demerger: Kwality Wall’s, Cornetto & Magnum बनेगी नई Company | Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
शिक्षा
First Gen Z Post Office: IIT दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस, अब QR कोड से बुक होगा पार्सल
IIT दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस, अब QR कोड से बुक होगा पार्सल
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget