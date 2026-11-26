बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य के तीन जिलों नालंदा, समस्तीपुर और शेखपुरा में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे. इसके लिए कुल 1294.37 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा. इस पर 706.51 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार (25 नवंबर) को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक में कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी.

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, नालंदा जिले के इस्लामपुर अंचल के ब्रहगांव में 564.37 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी. इसके लिए 382 करोड़ 23 लाख रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है. समस्तीपुर जिले के खानपुर अंचल में कुल 480 एकड़ जमीन ली जाएगी. इसमें सिवैसिंगपुर में 144 एकड़, नत्थुद्वार में 318 एकड़ और विशनपुर आभी में 18 एकड़ जमीन शामिल है. इसके लिए करीब 261.91 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

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वहीं, शेखपुरा जिले के चेवाड़ा अंचल में 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा. इसमें हंसापुर में 71 एकड़, अस्थावां में 135 एकड़ और बेंगुचा में 44 एकड़ जमीन शामिल है. इसके लिए 62.37 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. सरकार को उम्मीद है कि इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे.

11 डॉक्टर बर्खास्त, स्वास्थ्य संस्थानों में नए पद

कैबिनेट ने पांच साल या उससे अधिक समय से बिना सूचना के ड्यूटी से गायब 11 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी है. ये डॉक्टर सहरसा, भागलपुर, सुपौल, बांका और मधेपुरा में तैनात थे. इसके अलावा पटना के IGIMS में स्टेट कैंसर सेंटर के लिए चार और क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए 64 शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी मिली है.

पेयजल और शहरी विकास की योजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने सोन नदी के सतही जल से औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1347.32 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. योजना मार्च 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य है. इससे अभी करीब आठ लाख और वर्ष 2051 तक 12 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

पटना जलापूर्ति योजना के लिए अमृत-2.0 के तहत 1794.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके तहत पटना के 75 वार्डों के 2 लाख 18 हजार 585 घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा. दानापुर और दीदारगंज समेत कई जगहों पर जल मीनार और अन्य ढांचे बनाए जाएंगे.

ग्राम कचहरी का बजट बढ़ा, ई-कैबिनेट की शुरुआत

सरकार ने ग्राम कचहरियों का सालाना प्रशासनिक खर्च 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 24 हजार रुपये कर दिया है. यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2027 से लागू होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब सभी जिलों में प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र चलेंगे. इनका संचालन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगा.

कैबिनेट ने बिहार आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन को भी मंजूरी दी है. इसमें अध्यक्ष समेत पांच सदस्य होंगे. परिषद मुख्यमंत्री को आर्थिक मामलों पर सुझाव देगी. राज्य खेल संघों के लिए अनुदान मार्गदर्शिका-2026 और खनन नियमावली के तीसरे संशोधन को भी मंजूरी मिली है.

बैठक में पहली बार ई-कैबिनेट प्रणाली का इस्तेमाल किया गया. सभी मंत्रियों को टैबलेट दिए गए हैं. इनके जरिए कैबिनेट से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होगी. इसे आगे चलकर पूरी तरह पेपरलेस बनाने की तैयारी है. इसके अलावा पटना के लोदीपुर में एसटीएफ मुख्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति की अवधि एक साल बढ़ाई गई है.

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