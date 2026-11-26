बिहार के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आधार अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है. जिन विद्यार्थियों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) अब तक नहीं हुआ है, उन्हें 31 मार्च 2027 तक यह प्रक्रिया पूरी करानी होगी. शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किया है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने बुधवार (25 नवंबर) को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को पत्र भेजा है. इसमें इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है. विभाग का लक्ष्य है कि तय समयसीमा के भीतर सभी पात्र विद्यार्थियों का आधार अपडेट पूरा हो जाए.

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आधार अपडेट नहीं होने से योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी

शिक्षा विभाग के अनुसार, राज्य के कई स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट लंबित है. इससे आधार आधारित प्रमाणीकरण में परेशानी हो सकती है. ऐसे बच्चों को सरकारी योजनाओं और शैक्षणिक सेवाओं का लाभ लेने में भी दिक्कत आ सकती है.

इसी को देखते हुए विभाग ने सभी स्कूलों को लंबित आधार अपडेट का काम जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है.

UDISE+ पोर्टल से होगी बच्चों की पहचान

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी स्कूल UDISE+ पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की मदद से ऐसे बच्चों की पहचान करें, जिनका बायोमेट्रिक अपडेट बाकी है. इसके बाद संबंधित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी दी जाए. स्कूलों को ऐसे बच्चों का अलग-अलग रिकॉर्ड भी तैयार करना होगा. इसके साथ ही अपडेट की प्रगति की नियमित निगरानी करनी होगी, ताकि कोई पात्र विद्यार्थी छूट न जाए.

अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है. स्कूलों को बताना होगा कि अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट क्यों जरूरी है. अभिभावकों को नजदीकी अधिकृत आधार केंद्र तक पहुंचने में भी मार्गदर्शन दिया जाएगा. इससे बच्चों का आधार अपडेट समय पर कराया जा सकेगा. विभाग ने स्कूल प्रबंधन को इस काम में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है.

जरूरत पड़ने पर स्कूलों में लगेंगे आधार कैंप

जिन स्कूलों में बच्चों का आधार अपडेट कराने के लिए विशेष कैंप की जरूरत होगी, वहां शिविर लगाया जा सकता है. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग (RDD), बिहार के माध्यम से समन्वय किया जाएगा. आधार नामांकन या अपडेट में परेशानी होने पर UIDAI के राज्य कार्यालय, पटना से मदद ली जा सकती है. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सरकारी और निजी स्कूलों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है. पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2027 तक पूरी करनी होगी.

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