हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Government Jobs: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 16000 से अधिक पदों पर होगी बंपर भर्ती, देखें डिटेल्स

Bihar Government Jobs: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 16000 से अधिक पदों पर होगी बंपर भर्ती, देखें डिटेल्स

Bihar Government Jobs 2026: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 8,051 पद राजस्व कर्मचारी के लिए और 765 पद अमीन के लिए है. इसके साथ ही अन्य पदों पर भी नियुक्ति होगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Feb 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भी जिम्मेदारी है. वे लगातार अपने विभाग की सुधारने में जुटे हैं. चाहे वह जमीन सर्वे से जुड़ा मामला हो या फिर किसी तरह की और समस्या हो, सबको देख रहे हैं. वे अधिकारियों पर त्वरित ऐक्शन भी ले रहे हैं. इन सबके साथ-साथ विभाग में खाली पदों को कैसे भरा जाए इस पर भी पूरा ध्यान है. इसी क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बंपर बहाली होने जा रही है. 

किन-किन पदों के लिए होनी है भर्ती?

विजय कुमार सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल से बीते रविवार (15 फरवरी, 2026) को पोस्ट कर कुछ वैकेंसी की जानकारी दी है. पोस्ट में लिखते हैं, "NDA सरकार में रोजगार के अवसरों का बड़ा विस्तार किया जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुल 16,584 पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेज की गई है, जिसमें 8,051 राजस्व कर्मचारी पदों के साथ-साथ 765 अमीन सहित अन्य पदों पर भी नियुक्ति होगी." 

उपमुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, "इस बहाली से भूमि प्रबंधन और राजस्व सेवाओं को मजबूती मिलेगी और जनता को समय पर, बेहतर व पारदर्शी सेवाएं प्राप्त होंगी. सरकारी नौकरी का विस्तार, रोजगार की बहार, NDA सरकार में विकसित बिहार."

क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना

रविवार को विजय कुमार सिन्हा ने अपने क्षेत्र में जनता की समस्या को भी सुना. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, "आज लखीसराय विधानसभा प्रधान कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान अपने विधानसभा तथा आसपास के जिलों से पधारे देवतुल्य जनता की समस्याओं को सुना तथा त्वरित निदान हेतु प्रयास किया. इस दौरान शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया."

यह भी पढ़ें- पटना: गर्दनीबाग में जुटे हजारों अतिथि शिक्षक, नियमितीकरण की मांग तेज, दो दिन चलेगा धरना

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 16 Feb 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
विजय कुमार सिन्हा Bihar Government Jobs BIHAR NEWS Bihar Government Jobs 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

AI Revolution या IT Crisis? Bharat का अगला Challenge | Paisa Live
India vs Pakistan: Cricket से ज़्यादा पैसो का Game! | Paisa Live
Rajasthan News: Jaipur में वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी पड़ गई भारी | Valentine Day | Controversy
India Vs Pakistan Match: पाकिस्तान हाथ मलता रह गया! | IND Vs PAK | Shoaib Akhtar
Akhilesh Yadav के साथ सिद्दीकी...'27' में साइकिल दौड़ेगी? | UP Politics | CM Yogi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
O'Romeo BO Day 3 Worldwide: तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन
तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड कलेक्शन
फैशन
Stylish Outfit For Men: ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
यूटिलिटी
रेस्तरां जबरन वसूल रहा सर्विस चार्ज, जानें उस पर कैसे लगवा सकते हैं 50 हजार की पेनाल्टी?
रेस्तरां जबरन वसूल रहा सर्विस चार्ज, जानें उस पर कैसे लगवा सकते हैं 50 हजार की पेनाल्टी?
जनरल नॉलेज
Fastest Internet: इस देश में चलता है सबसे तेज इंटरनेट, स्पीड जानकर चौंक जाएंगे आप
इस देश में चलता है सबसे तेज इंटरनेट, स्पीड जानकर चौंक जाएंगे आप
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget