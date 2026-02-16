बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भी जिम्मेदारी है. वे लगातार अपने विभाग की सुधारने में जुटे हैं. चाहे वह जमीन सर्वे से जुड़ा मामला हो या फिर किसी तरह की और समस्या हो, सबको देख रहे हैं. वे अधिकारियों पर त्वरित ऐक्शन भी ले रहे हैं. इन सबके साथ-साथ विभाग में खाली पदों को कैसे भरा जाए इस पर भी पूरा ध्यान है. इसी क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बंपर बहाली होने जा रही है.

किन-किन पदों के लिए होनी है भर्ती?

विजय कुमार सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल से बीते रविवार (15 फरवरी, 2026) को पोस्ट कर कुछ वैकेंसी की जानकारी दी है. पोस्ट में लिखते हैं, "NDA सरकार में रोजगार के अवसरों का बड़ा विस्तार किया जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुल 16,584 पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेज की गई है, जिसमें 8,051 राजस्व कर्मचारी पदों के साथ-साथ 765 अमीन सहित अन्य पदों पर भी नियुक्ति होगी."

उपमुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, "इस बहाली से भूमि प्रबंधन और राजस्व सेवाओं को मजबूती मिलेगी और जनता को समय पर, बेहतर व पारदर्शी सेवाएं प्राप्त होंगी. सरकारी नौकरी का विस्तार, रोजगार की बहार, NDA सरकार में विकसित बिहार."

क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना

रविवार को विजय कुमार सिन्हा ने अपने क्षेत्र में जनता की समस्या को भी सुना. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, "आज लखीसराय विधानसभा प्रधान कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान अपने विधानसभा तथा आसपास के जिलों से पधारे देवतुल्य जनता की समस्याओं को सुना तथा त्वरित निदान हेतु प्रयास किया. इस दौरान शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया."

