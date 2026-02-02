हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Board Exam: आज से शुरू होगी बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा, 13 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल

Bihar Board Exam: आज से शुरू होगी बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा, 13 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल

Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा आज से शुरू होगी. इस बार करीब 13.18 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे. पूरे राज्य में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा दो पालियों में होगी.

By : आर्यन आनंद | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 02 Feb 2026 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा आज 2 फरवरी से शुरू होने जा रही है. इस बार परीक्षा में करीब 13.18 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. परीक्षा को लेकर बोर्ड और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. नकल पर रोक लगाने और परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं.

पूरे बिहार में बने 1762 परीक्षा केंद्र

बोर्ड ने इस साल राज्य भर में कुल 1762 परीक्षा केंद्र बनाए हैं. इन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हर केंद्र पर दंडाधिकारी, पुलिस बल और उड़नदस्ता टीम की तैनाती की गई है ताकि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो सके.

38 जिलों में मॉडल परीक्षा केंद्र

इस बार परीक्षा को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार के 38 जिलों में चार-चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस तरह कुल 152 मॉडल परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं. इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

समय से पहले पहुंचना होगा केंद्र

बिहार बोर्ड ने साफ निर्देश दिया है कि सभी छात्रों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा. देर से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. छात्रों को एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ लाना जरूरी होगा. तभी छात्रों को एग्जाम सेंटर में एंट्री मिलेगी.

दो पालियों में होगी परीक्षा

12वीं की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से होगी. छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय भी दिया जाएगा.

बिहार बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें. परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और नियमों का पालन करें, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Board Exam Bihar Board Exam BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
विश्व
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
विश्व
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
जनरल नॉलेज
बलूच आर्मी को कौन देता है हथियार, जिनके दम पर पाकिस्तान में मचाया कोहराम?
बलूच आर्मी को कौन देता है हथियार, जिनके दम पर पाकिस्तान में मचाया कोहराम?
हेल्थ
कुछ लोग बिना डाइट और जिम जाए भी क्यों होते हैं पतले? जान लें कारण
कुछ लोग बिना डाइट और जिम जाए भी क्यों होते हैं पतले? जान लें कारण
यूटिलिटी
बस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात
बस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget