बिहार बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा आज 2 फरवरी से शुरू होने जा रही है. इस बार परीक्षा में करीब 13.18 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. परीक्षा को लेकर बोर्ड और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. नकल पर रोक लगाने और परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं.

पूरे बिहार में बने 1762 परीक्षा केंद्र

बोर्ड ने इस साल राज्य भर में कुल 1762 परीक्षा केंद्र बनाए हैं. इन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हर केंद्र पर दंडाधिकारी, पुलिस बल और उड़नदस्ता टीम की तैनाती की गई है ताकि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो सके.

38 जिलों में मॉडल परीक्षा केंद्र

इस बार परीक्षा को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार के 38 जिलों में चार-चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस तरह कुल 152 मॉडल परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं. इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

समय से पहले पहुंचना होगा केंद्र

बिहार बोर्ड ने साफ निर्देश दिया है कि सभी छात्रों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा. देर से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. छात्रों को एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ लाना जरूरी होगा. तभी छात्रों को एग्जाम सेंटर में एंट्री मिलेगी.

दो पालियों में होगी परीक्षा

12वीं की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से होगी. छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय भी दिया जाएगा.

बिहार बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें. परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और नियमों का पालन करें, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके.