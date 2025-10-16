Bihar Elections 2025: बिहार को कैसा नेता चाहिए? युवक ने गाना गाकर बताया, वीडियो वायरल

Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल इन दिनों पूरी तरह गर्म है. चुनाव प्रचार-प्रसार जोरों पर है और हर राजनीतिक पार्टी अपने-अपने तरीकों से जनता को लुभाने में जुटी हुई है. बिहार में चुनाव दो चरणों में होने जा रहे हैं. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं, चुनाव के नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा.

बिहार को कैसा नेता चाहिए? युवक ने बताया

इसी बीच चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज़ के शो एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है. एबीपी न्यूज की टीम जब बिहार के सहरसा जिले पहुंची, तो वहां एक स्थानीय युवक विकास कुमार ने अपनी आवाज के जरिए लोगों का ध्यान खींच लिया. उसने एक गीत के माध्यम से बताया कि बिहार को कैसा नेता चाहिए. विकास ने अपने गाने में कहा, ''इस सहरसा को न हिंदू चाहिए, न मुसलमान चाहिए, नेता ऐसा चाहिए जिसे हर मजहब से प्यार हो.''

विकास के इस गीत ने वहां मौजूद लोगों के दिलों को छू लिया. चुनावी नारों और वादों के बीच उसका यह संदेश लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि असल में जनता को धर्म और जाति से ऊपर उठकर ऐसे नेता की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चल सके.

लोगों ने की युवक की खूब तारीफें

विकास कुमार का कहना है कि वह किसी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है, बल्कि वह आम जनता की सोच को अपने गीतों के जरिए से सामने लाना चाहता है. उसका मानना है कि नेता ऐसा होना चाहिए जो गरीबों की आवाज सुने, युवाओं को रोजगार दे, किसानों की परेशानी समझे और हर मजहब और हर वर्ग के लोगों के बीच एकता बनाए रखे. सहरसा में एबीपी की टीम ने जब यह वीडियो रिकॉर्ड किया तो यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. लोग विकास के शब्दों और उसकी सोच की तारीफ कर रहे हैं.