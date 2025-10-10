हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU को झटका, पूर्व विधायक राहुल शर्मा आज RJD में होंगे शामिल, पिता 8 बार रहे MLA, एक बार MP

JDU को झटका, पूर्व विधायक राहुल शर्मा आज RJD में होंगे शामिल, पिता 8 बार रहे MLA, एक बार MP

Bihar Assembly Elections 2025: राहुल शर्मा के पिता जगदीश शर्मा जमीनी और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं. जगदीश शर्मा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छात्र जीवन के मित्र रहे हैं.

By : रंजीत राजन | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के चुनावी मौसम में आरजेडी ने भूमिहारों को साधना शुरू कर दिया है. मगध क्षेत्र में भूमिहारों के कद्दावर नेता जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा आज (शुक्रवार) आरजेडी का दामन थामने वाले हैं. चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए यह झटका है. राहुल शर्मा को घोसी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार बना सकती है. 

अभी किसी गठबंधन में नहीं हुआ है सीटों का बंटवारा

अभी तक महागठबंधन या एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्द सीट शेयरिंग की घोषणा भी हो जाएगी और फिर धीरे-धीरे उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान होने लगेगा. लगातार अलग-अलग दल के नेता इसको लेकर बैठक कर रहे हैं. इस बीच मगध क्षेत्र में विशेषकर जहानाबाद की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. 

1977 से 2009 तक पिता घोसी सीट से रहे विधायक

राहुल शर्मा के पिता जगदीश शर्मा जमीनी और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं. वे 1977 से लेकर 2009 तक लगातार घोसी विधानसभा सीट से विधायक रहे. इसके बाद 2009 में जेडीयू से सांसद बने. इसके बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी शांति शर्मा विधायक बनीं. इसके बाद राहुल शर्मा 2010 से 2015 तक घोसी सीट से ही जेडीयू के टिकट पर विधायक रहे.

लालू प्रसाद यादव और जगदीश शर्मा रहे हैं पुराने मित्र

बताते चलें कि जगदीश शर्मा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छात्र जीवन के मित्र रहे हैं. जगदीश शर्मा और लालू प्रसाद की दोस्ती की भी राजनीतिक हलकों में चर्चा होती रही है. जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा का आरजेडी में आना मगध क्षेत्र के भूमिहार वोट को साधने की तैयारी मानी जा रही है. हालांकि देखना होगा कि घोसी से राहुल शर्मा को पार्टी टिकट देती है या नहीं. टिकट मिलता है तो चुनाव के बाद नतीजा क्या कुछ निकलकर आता यह भी देखना होगा.

यह भी पढ़ें- RJD में टिकट के लिए धरना… राबड़ी आवास के बाहर लालू की गाड़ी को रोकने की कोशिश

Published at : 10 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Rahul Sharma Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
Bihar Election 2025 Live: ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 'चुनाव पर नहीं हुई बात, पवन सिंह भी मित्र हैं'
Live: ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 'चुनाव पर नहीं हुई बात, पवन सिंह भी मित्र हैं'
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Bareilly Violence: दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर बैंक का नोटिस | Breaking
Premanand Maharaj Health: 'आखिरी फिल्म चल रही है', क्या बिगड़ गई महाराज की तबीयत?
पवन सिंह ने खाई पत्नी ज्योति को एबार्शन पिल्स ! भोजपुरी स्टार पर लगा बड़ा आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
Bihar Election 2025 Live: ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 'चुनाव पर नहीं हुई बात, पवन सिंह भी मित्र हैं'
Live: ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 'चुनाव पर नहीं हुई बात, पवन सिंह भी मित्र हैं'
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
क्रिकेट
ODI Record: वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
साउथ सिनेमा
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को चुटकी में बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ मनाने से पहले हंसा-हंसा के लोट-पोट कर देंगे ये मीम्स
Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ मनाने से पहले हंसा-हंसा के लोट-पोट कर देंगे ये मीम्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget