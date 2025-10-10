JDU को झटका, पूर्व विधायक राहुल शर्मा आज RJD में होंगे शामिल, पिता 8 बार रहे MLA, एक बार MP

बिहार के चुनावी मौसम में आरजेडी ने भूमिहारों को साधना शुरू कर दिया है. मगध क्षेत्र में भूमिहारों के कद्दावर नेता जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा आज (शुक्रवार) आरजेडी का दामन थामने वाले हैं. चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए यह झटका है. राहुल शर्मा को घोसी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार बना सकती है.

अभी किसी गठबंधन में नहीं हुआ है सीटों का बंटवारा

अभी तक महागठबंधन या एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्द सीट शेयरिंग की घोषणा भी हो जाएगी और फिर धीरे-धीरे उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान होने लगेगा. लगातार अलग-अलग दल के नेता इसको लेकर बैठक कर रहे हैं. इस बीच मगध क्षेत्र में विशेषकर जहानाबाद की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

1977 से 2009 तक पिता घोसी सीट से रहे विधायक

राहुल शर्मा के पिता जगदीश शर्मा जमीनी और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं. वे 1977 से लेकर 2009 तक लगातार घोसी विधानसभा सीट से विधायक रहे. इसके बाद 2009 में जेडीयू से सांसद बने. इसके बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी शांति शर्मा विधायक बनीं. इसके बाद राहुल शर्मा 2010 से 2015 तक घोसी सीट से ही जेडीयू के टिकट पर विधायक रहे.

लालू प्रसाद यादव और जगदीश शर्मा रहे हैं पुराने मित्र

बताते चलें कि जगदीश शर्मा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छात्र जीवन के मित्र रहे हैं. जगदीश शर्मा और लालू प्रसाद की दोस्ती की भी राजनीतिक हलकों में चर्चा होती रही है. जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा का आरजेडी में आना मगध क्षेत्र के भूमिहार वोट को साधने की तैयारी मानी जा रही है. हालांकि देखना होगा कि घोसी से राहुल शर्मा को पार्टी टिकट देती है या नहीं. टिकट मिलता है तो चुनाव के बाद नतीजा क्या कुछ निकलकर आता यह भी देखना होगा.

यह भी पढ़ें- RJD में टिकट के लिए धरना… राबड़ी आवास के बाहर लालू की गाड़ी को रोकने की कोशिश