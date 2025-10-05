तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की हुई बैठक, CM फेस-सीट शेयरिंग सबकुछ तय, जल्द होगा ऐलान
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग समेत अन्य मुद्दों पर महागठबंधन की बैठक हुई. इस बैठक में सबकुछ 'फाइनल' हो गया.
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग समेत अन्य मुद्दों को लेकर रविवार (05 अक्टूबर) को महागठबंधन की अहम बैठक हुई. नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर INDIA गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने मीटिंग की. CPI(M) के विधायक अजय कुमार ने दावा करते हुए कहा है कि सबकुछ फाइनल हो गया है. मंगलवार (07 अक्टूबर) को किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की घोषणा कर दी जाएगी. वहीं सीएम फेस को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं.
RJD नेता तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक के समापन के बाद, माकपा विधायक अजय कुमार ने कहा, "प्रत्येक दल के लिए सीटों की अनुमानित संख्या और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस पर लगभग अंतिम फैसला हो चुका है. कल (06 अक्टूबर) को सीटों के बंटवारे पर भी अंतिम निर्णय हो जाएगा."
तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे- ललन चौधरी
तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक खत्म होने के बाद, CPI (M) नेता ललन चौधरी ने कहा, "बैठक बहुत अच्छी रही और सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए. तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे."
हम अपने सहयोगियों के सुझावों पर विचार करेंगे- राजेश राम
वहीं, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "हम अपने सहयोगियों के सुझावों पर विचार करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सीटों का बंटवारा सुचारू रूप से हो."
राज्य की जनता बदलाव के मूड में है- तेजस्वी यादव
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश में सियासी गतिविधियां और तेज हो गई हैं. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को दावा किया कि इस बार बिहार की सत्ता बदलने वाली है और राज्य की जनता ‘बदलाव के मूड’ में है. महागठबंध के नेताओं के साथ बैठक से पहले तेजस्वी यादव पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित ‘आंबेडकर दलित-आदिवासी अधिकार संवाद’ कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL