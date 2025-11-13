हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: एग्जिट पोल में NDA, अब इग्जैक्ट पोल का इंतजार, सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग 

बिहार चुनाव: एग्जिट पोल में NDA, अब इग्जैक्ट पोल का इंतजार, सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग 

Bihar Election Result 2025: 14 नवंबर को सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी. इसके बाद 8.30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती होगी.

By : सनातन कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में इस बार किसकी सरकार, इस सवाल के जवाब की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. नेताओं और समर्थकों की धड़कने तेज हो चुकी हैं. लेकिन चुनाव नतीजों से पहले एनडीए को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया है. लेकिन कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं. एनडीए के नेता जहां एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही बता रहे हैं तो वहीं महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव करके ही मानेगी. अब किसके दावों में कितना दम है इसकी तस्वीर 14 नवंबर को साफ हो जाएगी. 

एग्जिट पोल के आंकड़े

एबीपी लाइव पत्रकारों का एग्जिट पोल

एनडीए- 125 
महागठबंधन- 87
कड़ी टक्कर- 31  

Axis My India

एनडीए- 121-144
महागठबंधन- 98-118
जन सुराज- 0-2
AIMIM- 0-2
अन्य- 1-5

Matrize IANS

एनडीए- 147-167
महागठबंधन-70-90
जन सुराज- 0-2
अन्य- 2-8

Peoples Pulse

एनडीए- 133-159
महागठबंधन-75-101
जन सुराज- 0-5
अन्य- 2-8

P-MARQ

एनडीए- 142-162
महागठबंधन- 80-98
जन सुराज- 1-4
अन्य- 0-3

People's Insight

एनडीए- 133-148
महागठबंधन- 87-102
जन सुराज- 0-2
अन्य- 3-6

Chanakya Strategies

एनडीए- 130-138
महागठबंधन- 100-108
जन सुराज- 0-0
अन्य- 3-5

JVC

एनडीए- 135-150
महागठबंधन- 88-103
जन सुराज- 0-1
अन्य- 3-6

Journo Mirror

एनडीए- 100–110 
महागठबंधन- 130–140
अन्य- 3–7

Poll Diary

एनडीए- 184–209
महागठबंधन- 32–49
अन्य- 1–5

  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी. अंतिम नतीजे शाम तक आने की उम्मीद है. 
  • सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और सुबह 8.30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती होगी. मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है. बिहार के 38 जिलों के 46 केंद्रों पर सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की व्यवस्था की गई है.
  • आधिकारिक निगरानी- यह प्रक्रिया 243 रिटर्निंग ऑफिसर, 243 मतगणना पर्यवेक्षक और उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 18000 से अधिक मतगणना एजेंटों द्वारा संचालित की जाएगी. 
  • ईवीएम मतगणना के दौरान- कंट्रोल यूनिट्स का सत्यापन फार्म 17 सी रिकॉर्ड से किया जाता है। ईवीएम मतगणना पूरी होने के बाद, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों का रैंडम सलेक्शन से अनिवार्य वीवीपैट सत्यापन से होगा. 
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 1951 के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत, 67.13 फीसदी देखा गया.
  • बिहार चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है. एनडीए ने मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा. वहीं, महागठबंधन ने आधिकारिक तौर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया.
  • बिहार के चुनाव दो चरणों में संपन्न हुए. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान हुआ. 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read
Published at : 13 Nov 2025 10:57 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Result Live Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
Advertisement

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
यूटिलिटी
दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?
दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget