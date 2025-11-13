बिहार चुनाव: एग्जिट पोल में NDA, अब इग्जैक्ट पोल का इंतजार, सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग
Bihar Election Result 2025: 14 नवंबर को सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी. इसके बाद 8.30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती होगी.
बिहार में इस बार किसकी सरकार, इस सवाल के जवाब की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. नेताओं और समर्थकों की धड़कने तेज हो चुकी हैं. लेकिन चुनाव नतीजों से पहले एनडीए को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया है. लेकिन कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं. एनडीए के नेता जहां एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही बता रहे हैं तो वहीं महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव करके ही मानेगी. अब किसके दावों में कितना दम है इसकी तस्वीर 14 नवंबर को साफ हो जाएगी.
एग्जिट पोल के आंकड़े
एबीपी लाइव पत्रकारों का एग्जिट पोल
एनडीए- 125
महागठबंधन- 87
कड़ी टक्कर- 31
Axis My India
एनडीए- 121-144
महागठबंधन- 98-118
जन सुराज- 0-2
AIMIM- 0-2
अन्य- 1-5
Matrize IANS
एनडीए- 147-167
महागठबंधन-70-90
जन सुराज- 0-2
अन्य- 2-8
Peoples Pulse
एनडीए- 133-159
महागठबंधन-75-101
जन सुराज- 0-5
अन्य- 2-8
P-MARQ
एनडीए- 142-162
महागठबंधन- 80-98
जन सुराज- 1-4
अन्य- 0-3
People's Insight
एनडीए- 133-148
महागठबंधन- 87-102
जन सुराज- 0-2
अन्य- 3-6
Chanakya Strategies
एनडीए- 130-138
महागठबंधन- 100-108
जन सुराज- 0-0
अन्य- 3-5
JVC
एनडीए- 135-150
महागठबंधन- 88-103
जन सुराज- 0-1
अन्य- 3-6
Journo Mirror
एनडीए- 100–110
महागठबंधन- 130–140
अन्य- 3–7
Poll Diary
एनडीए- 184–209
महागठबंधन- 32–49
अन्य- 1–5
- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी. अंतिम नतीजे शाम तक आने की उम्मीद है.
- सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और सुबह 8.30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती होगी. मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है. बिहार के 38 जिलों के 46 केंद्रों पर सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की व्यवस्था की गई है.
- आधिकारिक निगरानी- यह प्रक्रिया 243 रिटर्निंग ऑफिसर, 243 मतगणना पर्यवेक्षक और उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 18000 से अधिक मतगणना एजेंटों द्वारा संचालित की जाएगी.
- ईवीएम मतगणना के दौरान- कंट्रोल यूनिट्स का सत्यापन फार्म 17 सी रिकॉर्ड से किया जाता है। ईवीएम मतगणना पूरी होने के बाद, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों का रैंडम सलेक्शन से अनिवार्य वीवीपैट सत्यापन से होगा.
- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 1951 के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत, 67.13 फीसदी देखा गया.
- बिहार चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है. एनडीए ने मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा. वहीं, महागठबंधन ने आधिकारिक तौर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया.
- बिहार के चुनाव दो चरणों में संपन्न हुए. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान हुआ.
