बिहार चुनाव: एग्जिट पोल में NDA, अब इग्जैक्ट पोल का इंतजार, सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग 

बिहार में इस बार किसकी सरकार, इस सवाल के जवाब की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. नेताओं और समर्थकों की धड़कने तेज हो चुकी हैं. लेकिन चुनाव नतीजों से पहले एनडीए को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया है. लेकिन कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं. एनडीए के नेता जहां एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही बता रहे हैं तो वहीं महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव करके ही मानेगी. अब किसके दावों में कितना दम है इसकी तस्वीर 14 नवंबर को साफ हो जाएगी.

एग्जिट पोल के आंकड़े

एबीपी लाइव पत्रकारों का एग्जिट पोल

एनडीए- 125

महागठबंधन- 87

कड़ी टक्कर- 31

Axis My India

एनडीए- 121-144

महागठबंधन- 98-118

जन सुराज- 0-2

AIMIM- 0-2

अन्य- 1-5

Matrize IANS

एनडीए- 147-167

महागठबंधन-70-90

जन सुराज- 0-2

अन्य- 2-8

Peoples Pulse

एनडीए- 133-159

महागठबंधन-75-101

जन सुराज- 0-5

अन्य- 2-8

P-MARQ

एनडीए- 142-162

महागठबंधन- 80-98

जन सुराज- 1-4

अन्य- 0-3

People's Insight

एनडीए- 133-148

महागठबंधन- 87-102

जन सुराज- 0-2

अन्य- 3-6

Chanakya Strategies

एनडीए- 130-138

महागठबंधन- 100-108

जन सुराज- 0-0

अन्य- 3-5

JVC

एनडीए- 135-150

महागठबंधन- 88-103

जन सुराज- 0-1

अन्य- 3-6

Journo Mirror

एनडीए- 100–110

महागठबंधन- 130–140

अन्य- 3–7

Poll Diary

एनडीए- 184–209

महागठबंधन- 32–49

अन्य- 1–5