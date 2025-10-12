बिहार चुनाव: तेजस्वी यादव के इस ऑफर को पशुपति कुमार पारस ने ठुकराया, AIMIM के संपर्क में RLJP?

विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को बिहार में बड़ा झटका लगा है. पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) ने RJD के विलय प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है. अब खबर है कि RLJP, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से संपर्क में है और दोनों के बीच एक नए थर्ड फ्रंट की संभावना बन रही है. माना जा रहा है कि आज शाम तक इस पर औपचारिक घोषणा हो सकती है.

पारस ने बुलाई आपात बैठक, जल्द हो सकता है निर्णय

बिहार की सियासत में नई हलचल तब मची जब पारस ने अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई. बताया जा रहा है कि इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि RLJP बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी या असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाएगी. सूत्रों के मुताबिक, दोनों पार्टियों के बीच पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही है. यदि गठबंधन बनता है, तो यह महागठबंधन और NDA दोनों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है.

सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, RJD ने दिया था विलय का ऑफर

जानकारी के अनुसार, RJD पारस को दो से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी जबकि पारस आठ सीटों की मांग कर रहे थे. RJD ने RLJP को विलय (मर्जर) का भी प्रस्ताव दिया था, ताकि पारस को दलित चेहरा बनाकर गठबंधन में एकजुटता का संदेश दिया जा सके. लेकिन पारस ने इसे नकारते हुए स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगी.

बिहार चुनाव की तैयारियां तेज, दो चरणों में मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. इस बीच RLJP और AIMIM के बीच संभावित गठबंधन की खबर ने सियासी समीकरणों को बदलने की संभावना बढ़ा दी है. यदि यह गठबंधन बनता है, तो बिहार में दलित और मुस्लिम वोटों का नया समीकरण उभर सकता है, जो NDA और महागठबंधन दोनों की रणनीति को प्रभावित करेगा.