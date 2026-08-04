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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में बीजेपी की हार से NDA में खलबली, JDU नाराज?

बांकीपुर में बीजेपी की हार से NDA में खलबली, JDU नाराज?

बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद NDA में खलबली मच गई है. सूत्रों की मानें तो JDU इस फैसले से नाराज है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 04 Aug 2026 10:16 AM (IST)
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बिहार स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर हलचल मच गई है. अब इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों ने बड़ा दावा किया है. 

JDU सूत्रों का कहना है कि बांकीपुर के उप चुनाव नीतीश के चेहरे के बगैर लड़ा गया. बिना नीतीश के चेहरे की वजह से यह नतीजा आया है.

इन सबके बीच इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को घोषित तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणामों को स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी बिहार की बांकीपुर और मध्यप्रदेश की दतिया सीट पर नतीजों का 'गहन आत्ममंथन' करेगी.उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के भरोसे को और मजबूत करने के लिए नए उत्साह के साथ लगातार काम करेगी.

नितिन नवीन ने और क्या कहा?

बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की.यह सीट नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी. नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी संभाली थी, जिसके कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ.नवीन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पार्टी तीन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है.

नवीन ने कहा, 'हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता के साथ गहन आत्ममंथन करेंगे और नए उत्साह एवं संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे.' भाजपा अध्यक्ष ने गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट के मतदाताओं का पार्टी पर भरोसा जताने के लिए 'हृदय से आभार' व्यक्त किया. उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई भी दी.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 04 Aug 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Bankipur News JDU BIhar Politics BIHAR NEWS
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