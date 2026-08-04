बांकीपुर में बीजेपी की हार से NDA में खलबली, JDU नाराज?
बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद NDA में खलबली मच गई है. सूत्रों की मानें तो JDU इस फैसले से नाराज है.
बिहार स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर हलचल मच गई है. अब इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों ने बड़ा दावा किया है.
JDU सूत्रों का कहना है कि बांकीपुर के उप चुनाव नीतीश के चेहरे के बगैर लड़ा गया. बिना नीतीश के चेहरे की वजह से यह नतीजा आया है.
इन सबके बीच इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को घोषित तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणामों को स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी बिहार की बांकीपुर और मध्यप्रदेश की दतिया सीट पर नतीजों का 'गहन आत्ममंथन' करेगी.उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के भरोसे को और मजबूत करने के लिए नए उत्साह के साथ लगातार काम करेगी.
नितिन नवीन ने और क्या कहा?
बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की.यह सीट नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी. नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी संभाली थी, जिसके कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ.नवीन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पार्टी तीन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है.
नवीन ने कहा, 'हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता के साथ गहन आत्ममंथन करेंगे और नए उत्साह एवं संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे.' भाजपा अध्यक्ष ने गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट के मतदाताओं का पार्टी पर भरोसा जताने के लिए 'हृदय से आभार' व्यक्त किया. उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई भी दी.