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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुकेश सहनी और जन सुराज को झटका, आनंद मधुकर और चेतना झांब ने थामा BJP का दामन

मुकेश सहनी और जन सुराज को झटका, आनंद मधुकर और चेतना झांब ने थामा BJP का दामन

Bihar Politics: बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को संजय सरावगी ने आनंद मधुकर और चेतना झांब को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई. बीते बुधवार को भी कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली थी.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 16 Jul 2026 04:47 PM (IST)
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महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और जन सुराज के प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है. वीआईपी के नेता आनंद मधुकर और जन सुराज की चेतना झांब ने गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को बीजेपी का दामन थाम लिया. आनंद मधुकर ने बीते बुधवार को वीआईपी से इस्तीफा दिया जबकि चेतना झांब चुनाव के समय ही जन सुराज से अलग हो गई थीं.

बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को संजय सरावगी ने आनंद मधुकर और चेतना झांब को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई. आनंद मधुकर की पत्नी जो फतुहा से प्रखंड प्रमुख हैं वे भी बीजेपी में शामिल हुईं.

क्या बोले संजय सरावगी?

इस मौके पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरवगी ने कहा कि लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर सभी लोगों की आस्था इसलिए बीते बुधवार को भी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हुए. आज भी वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मधुकर आनंद और अन्य लोग शामिल हुए हैं. आनंद मधुकर के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी.

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वहीं आनंद मधुकर ने मीडिया से कहा कि वीआईपी को छोड़ना मेरा व्यक्तिगत कारण है. मैंने अपनी इच्छा से पार्टी को छोड़ा है. क्योंकि पार्टी में काम करने का स्पेस कम हो गया था. कुछ कारण है जो हम पार्टी में रहकर धारा के विपरीत तैर नहीं पा रहे थे. हमको उनके साथ अपना भविष्य समझ में नहीं आ रहा था. काम करने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए आज हम नई जगह पर आए हैं. हम अब बीजेपी के लिए काम करेंगे. बांकीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं तो उपचुनाव जीतने के लिए पूरा तन-मन लगाएंगे.

मुकेश सहनी के फैसले को बताया गलत

आनंद मधुकर ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ने जिस परिस्थिति में महागठबंधन में जाने का निर्णय लिया था वह सही नहीं था. हम लोगों ने उस समय भी कहा था गलत कर रहे हैं. चार साल तक बीजेपी के साथ रहे, अंतिम समय में वह समझ नहीं पाए. हम लोगों ने कहा था कि आरजेडी हम लोगों को बर्बाद कर देगा, लेकिन वह नहीं माने. आज जो स्थिति दिख रही है.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस सांसद के बयान से बवाल तय! अंग्रेजी के साथ संस्कृत को बताया विदेशी भाषा, कहा- 'उर्दू…'

Published at : 16 Jul 2026 04:09 PM (IST)
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BIHAR NEWS Madhukar Anand Chetna Jhamb
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