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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीरज कुमार संग विवाद की चर्चा के बीच अनंत सिंह का दावा, 'JDU में सब...'

नीरज कुमार संग विवाद की चर्चा के बीच अनंत सिंह का दावा, 'JDU में सब...'

अनंत सिंह ने जेडीयू में घमासान की चर्चा को खारिज करते हुए कहा कि सब ठीक है. उन्होंने दीदारगंज से बख्तियारपुर तक रोड शो कर जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के लिए वोट मांगे.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 04:55 PM (IST)
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बिहार में जेडीयू के अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद की चर्चा के बीच अनंत सिंह ने पार्टी में किसी तरह के घमासान से इनकार किया है. बुधवार (7 अक्टूबर) को उन्होंने पटना के दीदारगंज से बख्तियारपुर तक रोड शो किया और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज कुमार सिंह के लिए वोट मांगे. इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और वह जनता के बीच जाकर अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं.

अनंत सिंह ने कहा, “पार्टी में कोई घमासान नहीं है, सब कुछ ठीक है. जनता भगवान है, हम जनता के बीच जा रहे हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि जनता जब भी बुलाएगी, वह हमेशा उसके बीच मौजूद रहेंगे.

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दीदारगंज से बख्तियारपुर तक रोड शो

अनंत सिंह ने फतुहा में अनुज कुमार सिंह के समर्थन में रोड शो किया. रोड शो महारानी चौक से शुरू हुआ और चौराहा होते हुए दरियापुर से आगे बढ़कर बख्तियारपुर में खत्म हुआ. रास्ते में कई जगह समर्थकों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद रहे.

अनुज सिंह के लिए मांगा वोट

रोड शो के दौरान अनंत सिंह ने कहा कि वह अनुज सिंह की जीत पक्की करने के लिए जनता के बीच पहुंचे हैं. उन्होंने लोगों से अनुज कुमार सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की. अनंत सिंह के इस प्रचार को एमएलसी चुनाव के बीच काफी अहम माना जा रहा है.

अनंत-नीरज विवाद पर बोले- सब ठीक

जेडीयू के अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद को लेकर पिछले कुछ दिनों से पार्टी के भीतर खींचतान की चर्चा है. इसी बीच अनंत सिंह का यह बयान सामने आया है. उन्होंने विवाद को लेकर किसी तरह की चिंता से इनकार करते हुए साफ कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है.

नीतीश के घर फिर हुई बैठक

एमएलसी चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बुधवार को फिर बैठक हुई. इसमें संजय झा, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार और एमएलसी संजय गांधी मौजूद रहे. बताया जा रहा है कि बैठक में अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद पर भी चर्चा हुई. इससे पहले भी इस मुद्दे पर दो बैठकें हो चुकी हैं. लेकिन अनंत सिंह नहीं माने.

यह भी पढ़ें- 'ज्ञानेश कुमार से सवाल, पक्ष BJP रख रही', कांग्रेस बोली- 'इससे बड़ा...'

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS MLC Election 2026 Biha MLC Election
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