Anant Singh Worth: अनंत सिंह से ज्यादा संपत्तियों की मालकिन हैं उनकी पत्नी नीलम देवी, इन चीजों में किया है भारी निवेश

Anant Singh Worth: अनंत सिंह से ज्यादा संपत्तियों की मालकिन हैं उनकी पत्नी नीलम देवी, इन चीजों में किया है भारी निवेश

Anant Singh Worth: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिएजनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन किया है. राज्य में पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है जो 17 अक्टूबर तक चलेगी. 

नामांकन के प्रक्रिया के तहत भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामे में अनंत सिंह की कुल संपत्तियों का ब्योरा सामने आया है. इसके मुताबिक अनंत सिंह से ज्यादा संपत्तियों की मालिक उनकी पत्नी नीलम देवी हैं.

हलफनामे के अनुसार अनंत सिंह के पास 26.66 करोड़ रुपये की चल और 11.22 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. वहीं उनकी पत्नी नीलम देवी के पास 13.7 करोड़ रुपये की चल और 49.65 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है.

और किन चीजों में किया है निवेश?

हलफनामे के अनुसार अनंत सिंह ने इसी वर्ष 2 करोड़ से अधिक की कीमत वाली लैंड क्रूजर खरीदी है. दंपति ने 91 लाख रुपये के करीब जेवरात में निवेश किया है.

अनंत सिंह पर 27.49 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी नीलम देवी पर 23.51 करोड़ रुपये का कर्ज भी है.

अनंत सिंह के बैंक में कितना?

हलफनामे के अनुसार अनंत सिंह के पास 15 लाख 61 हजार 498 रुपये कैश, उनकी पत्नी के पास 3 लाख 46 हजार 81 रुपये नकद है. इसके अलावा अनंत के पास एसबीआई अकाउंट में 80 लाख 28 हजार 245 रुपये, पीएनबी में 33 हजार 887 रुपये, 1 लाख 25 हजार 901, 2528 रुपये है. एसबीआई के ही एक अन्य अकाउंट में उनके पास 8 हजार 906 रुपये हैं.

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या नहीं? खुद कर दिया साफ, बोले- 'पार्टी ने फैसला लिया है...'

अनंत सिंह के पास 15 लाख रुपये की कीमत के सोने के जेवरात हैं. वहीं उनकी पत्नी के पास सोना चांदी मिलाकर कुल 76 लाख 61 हजार रुपये के जेवरात हैं.

हाथी, घोड़े, गाय भैंस के भी मालिक हैं अनंत सिंह

अनंत ने अपने हलफनामे में गाय, घोड़ा, हाथी, भैंस होने की भी जानकारी दी है जिसकी कुल कीमत 1 लाख 90 हजार बताई गई है.  इसके अलावा अनंत सिंह के पास अलग-अलग कृषि, गैर कृषि जमीनें, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं. इस मामले में उनकी कुल संपत्ति 11 करोड़ 22 लाख 82 हजार 990 रुपये है. इसी श्रेणी में उनकी पत्नी के पास कुल 49 करोड़ 65 लाख रुपये की संपत्तियां हैं.

Published at : 15 Oct 2025 10:25 AM (IST)
Tags :
Bihar Elections Anant Singh BIHAR NEWS
और पढ़ें
