अमाल मलिक संग अफेयर की खबरों पर मालती चाहर ने किया रिएक्ट, कहा- 'उसने मेरा नंबर लिया था'
Malti Chahar on Amaal Mallik: 'बिग बॉस 19' फेम मालती चाहर ने अमाल मलिक संग डेटिंग की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि अमाल ने उनका नंबर लिया था और वो बस एक बार मिले थे.
'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट रहीं मालती चाहर इन दिनों चर्चा में हैं. लंबे वक्त से अटकलें लगाई जा रही थीं कि वो अमाल मलिक को डेट कर रही हैं. अब इन डेटिंग रूमर्स पर मालती ने अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने साफ किया कि उनका अमाल के साथ कभी कोई अफेयर नहीं था. उन्होंने ये स्वीकार किया कि अमाल ने उनका नंबर मांगा था और दोनों एक बार मिले भी थे. लेकिन उन दोनों के बीच कुछ ऐसा नहीं था जैसा शो के दौरान नैरेटिव बनाया गया था.
मालती चाहर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपनी और अमाल मलिक के रिश्ते को लेकर सारी अफवाहों पर खुलकर बात की. उन्होंने अपनी पोस्ट की शुरुआत में इन अफवाहों को बंद करने और उन्हें बख्श देने की अपील की.
'हमारे बीच और कुछ नहीं था...'
मालती चाहर ने लिखा- 'इस बात को एक बार और हमेशा के लिए साफ कर देते हैं. अमाल और मेरा कोई रिश्ता या किसी भी तरह का शिप नहीं था. उसने मेरा नंबर मांगा था और हम सिर्फ एक बार मिले थे. हमने कुछ पर्सनल बातें शेयर की थीं और बाद में फोन पर संपर्क में थे. बस, हमारे बीच और कुछ नहीं था. जब मैंने शो में बाहर की बात नहीं करेंगे कहा था, तो मेरा मतलब था कि मैं उसकी पर्सनल जानकारी को साझा नहीं करूंगी. अमाल ने शो में ऐसा नैरेटिव बनाया कि मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और मेरे बारे में अपमानजनक बातें कही. ये मैंने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद ही देखीं.'
अमाल संग नाम नहीं जोड़ेने कीं अपील
मालती चाहर अपने पोस्ट को खत्म करते हुए लिखा- 'हां! उसने शो से पहले और शो के दौरान कुछ बार अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताया था. मैं उसके लिए हमदर्दी रखती थी और उस समय उसे मदद देने की कोशिश की थी ताकि उसे बाद में पछतावा न हो. अब मुझे ही पछतावा हो रहा है. बस इतना ही, इससे आगे कुछ भी नहीं. अब मुझे अकेला छोड़ दो. प्लीज, मेरा नाम उसके साथ मत जोड़ो. धन्यवाद.'
