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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह-नीरज विवाद पर BJP ने क्यों बनाई दूरी? गुरु प्रकाश ने बताया

अनंत सिंह-नीरज विवाद पर BJP ने क्यों बनाई दूरी? गुरु प्रकाश ने बताया

अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद पर बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने इसे JDU का आंतरिक मामला बताया. श्रवण कुमार ने कहा कि विवाद शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है और फैसला बड़े नेता लेंगे.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 29 Sep 2026 02:23 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार के बीच चल रहा विवाद लगातार चर्चा में है. अब इस मामले पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है. भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि जेडीयू आज एक स्वायत्त और सशक्त संगठन है और उसके अंदर चल रहे मामले पर बीजेपी का बोलना उचित नहीं है.

गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि जेडीयू में एक सीट को लेकर विवाद है. उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व मिलकर समन्वय के साथ इसका समाधान निकाल लेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी जेडीयू की आंतरिक राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती.

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श्रवण कुमार बोले- शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में मामला

इससे पहले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा था कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच चल रहे विवाद की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है. उन्होंने माना कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेता इस पर फैसला लेंगे और निर्णय की जानकारी दी जाएगी.

अनंत सिंह ने नीरज के खिलाफ अनुज को दिया समर्थन

विवाद की शुरुआत उस समय और खुलकर सामने आई, जब जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने पटना स्नातक सीट से पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज कुमार सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया. जन सुराज ने भी अनुज सिंह को पटना स्नातक सीट से उम्मीदवार बनाया है.

JDU प्रदेश अध्यक्ष बोले- ‘सब हमारे संज्ञान में’

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहले ही कह चुके हैं कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच क्या चल रहा है, पार्टी सब देख रही है और मामला संज्ञान में है. उन्होंने एनडीए के सभी आठ उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की बात कही है.

यह भी पढ़ें- MLC चुनाव: जन सुराज को जिताएंगे अनंत सिंह, बोले- 'आज तक हम हारे नहीं तो...'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 29 Sep 2026 02:23 PM (IST)
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Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS MLC Election 2026
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