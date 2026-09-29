अनंत सिंह-नीरज विवाद पर BJP ने क्यों बनाई दूरी? गुरु प्रकाश ने बताया

बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार के बीच चल रहा विवाद लगातार चर्चा में है. अब इस मामले पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है. भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि जेडीयू आज एक स्वायत्त और सशक्त संगठन है और उसके अंदर चल रहे मामले पर बीजेपी का बोलना उचित नहीं है.

गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि जेडीयू में एक सीट को लेकर विवाद है. उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व मिलकर समन्वय के साथ इसका समाधान निकाल लेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी जेडीयू की आंतरिक राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती.

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श्रवण कुमार बोले- शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में मामला

इससे पहले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा था कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच चल रहे विवाद की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है. उन्होंने माना कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेता इस पर फैसला लेंगे और निर्णय की जानकारी दी जाएगी.

अनंत सिंह ने नीरज के खिलाफ अनुज को दिया समर्थन

विवाद की शुरुआत उस समय और खुलकर सामने आई, जब जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने पटना स्नातक सीट से पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज कुमार सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया. जन सुराज ने भी अनुज सिंह को पटना स्नातक सीट से उम्मीदवार बनाया है.

JDU प्रदेश अध्यक्ष बोले- ‘सब हमारे संज्ञान में’

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहले ही कह चुके हैं कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच क्या चल रहा है, पार्टी सब देख रही है और मामला संज्ञान में है. उन्होंने एनडीए के सभी आठ उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की बात कही है.

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