Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 में Maithili Thakur को अलीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. जानें इस सीट के सियासी समीकरण क्या हैं?
बिहार चुनाव के बीच 23 साल की मैथिली ठाकुर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं थीं. अब वह दरभंगा स्थित अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी. मैथिली ठाकुर मशहूर लोक गायिका हैं. 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी में जन्मी मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर एक म्यूजिक टीचर हैं. दिल्ली में मैथिली की पढ़ाई-लिखाई पूरी हुई.
आइए आपको बताते हैं कि अलीनगर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है?
2011 की जनगणना के अनुसार अलीनगर विधानसभा में 12.37 फीसदी आबादी मतदाता अनुसूचित जाति की है. इसके अलावा इस सीट पर 58 हजार 419 मुस्लिम मतदाता हैं. इस सीट पर वर्ष 2020 में बीजेपी के मिश्री लाल यादव ने जीत हासिल की थी. वर्ष 2020 के चुनाव में इस सीट पर 2 लाख 50 हजार से ज्यादा मतदाता हैं.
2008 में परिसीमन के बाद गठित हुई अलीनगर विधानसभा सीट से ही मैथिली का बचपन का नाता है. वह यहां की ही निवासी हैं. इस सीट पर मुस्लिमों के बाद ब्राह्मणों और कुर्मी मतदाताओं की अच्छी संख्या है. ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि मतदाता, मैथिली का समर्थन करेंगे.
IPS की नौकरी छोड़ी… जन सुराज से भाजपा में आए, अब आनंद मिश्रा को इस सीट से मिला टिकट
कैसा रहा है मैथिली का अब तक का सफर?
बता दें मैथिली के दो भाई हैं, ऋषभ और अयाची. मैथिली ठाकुर को बचपन से ही गाने का शौक था. उन्होंने अपने पिता और दादा दोनों से संगीत की शिक्षा प्राप्त की. छोटी उम्र से ही उन्होंने शास्त्रीय और मैथिली लोक संगीत का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था. कई वर्षों की तालीम के बाद उन्होंने खुद को एक मशहूर लोक गायिका के रूप में स्थापित किया.
मैथिली ठाकुर ने का सफर आसान नहीं था, रियलिटी शो ‘सारेगामापा लिटिल चैंप्स’ और ‘इंडियन आइडल जूनियर’ में उनकी आवाज को ठुकरा दिया गया था. इसके बाद उन्होंने 2017 में ‘द राइजिंग स्टार’ शो में फर्स्ट रनर-अप का खिताब जीता था. उस दौरान वह 11वीं कक्षा में पढ़ रही थीं.
गाने सोशल मीडिया पर खूब वायरल
इसके बाद उनके गाने सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगे. वह अधिकतर भजन गाती हैं. उन्होंने कई भाषाओं में लोकगीत गाए हैं. मैथिली ठाकुर के भगवान राम के भक्ति बहुत लोकप्रिय हैं.
उनके गाए गए वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं. पिछले साल हुए नेशनल क्रिएटर अवॉर्ड में उन्हें भी पीएम मोदी के हाथों सम्मानित किया गया था. इस दौरान मैथिली ठाकुर ने उनके साथ सेल्फी लेते हुए वीडियो भी शेयर किया था. इंस्टाग्राम पर उन्हें 6.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
मैथिली ठाकुर देश और विदेश दोनों जगह अपने शो करती हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार वह एक शो के लिए 5-7 लाख रुपए बतौर फीस लेती हैं. बताया जाता है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग का बहिष्कार करने का फैसला किया था. इसलिए वह अब फिल्मी गाने नहीं गाती हैं.
