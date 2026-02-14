हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Akshara Singh: अक्षरा ने बढ़ाई पवन सिंह की टेंशन! पत्नी ज्योति का किया सपोर्ट, बोलीं- '10 करोड़ नहीं, 100…'

Akshara Singh News: अक्षरा सिंह ने कहा कि एक लड़की का ये हक बनता है कि वो एलिमनी ले. ज्योति सिंह अपनी जगह सही हैं. अक्षरा पटना में मीडिया से बात कर रही थीं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 14 Feb 2026 09:39 PM (IST)
भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस चल रहा है. बीते बुधवार (11 फरवरी, 2026) को ज्योति सिंह आरा स्थिति फैमिली कोर्ट पहुंचीं थीं लेकिन पवन सिंह नहीं आए थे. ज्योति ने कुछ देर इंतजार किया और चली गईं. इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. ज्योति सिंह ने कोर्ट में कहा है कि वे पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं. अगर पवन सिंह को नहीं रहना है तो गुजारा-भत्ता के लिए 10 करोड़ रुपये दें. इस पर अब अक्षरा सिंह का बयान आया है.

'एक लड़की का ये हक बनता है कि वो एलिमनी ले'

अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह का सपोर्ट किया है. शनिवार (14 फरवरी, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में बड़ी बात कह दी. उन्होंने कहा, "अगर आपने शादी की है… शादी करके आप किसी को ले जाते हैं… तो आपका दायित्व बनता है. एक लड़की का ये हक बनता है कि वो एलिमनी ले. ज्योति सिंह अपनी जगह सही हैं." 

समाज को मिलकर दिलवाना चाहिए: अक्षरा सिंह

ज्योति सिंह को लेकर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने आगे कहा, "10 करोड़ मांगें या 20 करोड़, हमको लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा. देना ही चाहिए… जो लड़की ने झेला है वो उसके लिए 100 करोड़ भी कम है. समाज को मिलकर दिलवाना चाहिए."

अब अक्षरा सिंह के इस बयान के बाद पावरस्टार पवन सिंह की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है. बता दें कि एक समय था जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच नजदीकियां थीं. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. इसके बाद ब्रेकअप की खबरें आ गईं. रिश्तों में टूट के बाद कई बार अक्षरा सिंह ने इसको लेकर पवन सिंह के खिलाफ भी बोल चुकी हैं. ऐसे में एक बार फिर जब उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने पावरस्टार को निशाने पर लिया है. देखना होगा पवन सिंह की ओर से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 14 Feb 2026 09:30 PM (IST)
Pawan Singh Akshara Singh BIHAR NEWS
विश्व
क्रिकेट
महाराष्ट्र
इंडिया
