पावरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है. कई बार ये दोनों कोर्ट भी पहुंचे हैं लेकिन अभी तक सुलह नहीं हो सका है. तलाक से जुड़े केस में ज्योति सिंह एक बार फिर बुधवार (11 फरवरी, 2026) को आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय पहुंचीं. हालांकि पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे.

कोर्ट से भावुक होकर निकलीं ज्योति सिंह

पवन सिंह के वकील ने बताया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. इधर, जज के सामने आज (बुधवार) ज्योति सिंह ने कहा कि "मैं तलाक की अर्जी से सहमत नहीं हूं और इस मामले में आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं. मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं." कोर्ट में ही ज्योति सिंह ने पवन सिंह का थोड़ी देर इंतजार किया लेकिन वो नहीं पहुंचे. इसके बाद ज्योति सिंह कोर्ट से भावुक होकर निकल गईं.

2018 में ज्योति से पवन सिंह ने की थी शादी

तलाक से जुड़े इस मामले में कोर्ट में रिकॉन्सिलिएशन यानी सुलह की प्रक्रिया जारी है, ताकि दोनों पक्ष आपसी मतभेद को खत्म कर किसी समझौते पर मामला पहुंच सके. बता दें कि मार्च 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की थी. इसके बाद अक्टूबर 2021 में पवन सिंह ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. 26 मई 2022 को दोनों के तलाक का मामला आरा कोर्ट पहुंचा था.

मीडिया को नहीं दिया किसी सवाल का जवाब

बुधवार को ज्योति सिंह हरे रंग की साड़ी पहनकर कोर्ट पहुंची थीं. मांग में सिंदूर लगा था. इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी भीड़ दिखी. कोर्ट से बाहर निकलीं तो मीडिया ने उनसे काफी सवाल किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. सवालों को सुनते हुए वे चुप रहीं और चली गईं. अब देखना होगा कि अगली तारीख पर ये दोनों पति-पत्नी पहुंचते हैं या नहीं.

