WWE स्टार ब्रॉनसन रीड पिता बनने वाले थे, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं. लेकिन खुशियों के बीच उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. रेसलर रीड का 38 साल की उम्र में निधन हो गया. वह करीब 2 हफ्ते पहले रिंग में नजर आए थे. हालांकि ये उनका मैच नहीं था. इस दौरान ओबा फेमी ने उन्हें उठाकर वहां फेंक दिया था, जहां उपकरण रखे हुए थे.

कुछ हफ्ते पहले ब्रॉनसन रीड WWE के बड़े इवेंट क्राउन ज्वेल में नजर आए थे. ये इवेंट 7 नवंबर को सऊदी अरब में था. इस इवेंट में रीड का मुकाबला नहीं था, लेकिन टैग टीम मैच के दौरान वह इसमें शामिल हुए थे. ए पेंटा और जे'वॉन इवांस बनाम ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी मैच था.

रीड अपने साथी ब्रेकर और थ्योरी की मदद के लिए रिंग में पहुंचे थे. ओबा फेमी ने उन्हें रोक दिया. फेमी ने रीड को उस जगह फेंक दिया, जहां उपकरण रखे हुए थे. वह बुरी तरह घायल हो गए थे.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026

टूट गई थी पसलियां

क्राउन ज्वेल में चोटिल होने के बाद रीड को सऊदी अरब में रुकना पड़ा. WWE के मेडिकल स्टाफ के भी कई सदस्य वहीं रुके थे. खबर आई थी कि उनकी पसलियां टूट गई हैं, फेफड़े में छेद होने की बात भी सामने आई थी. WWE ने उनकी मौत की वजह को मेडिकल जटिलताएं बताया है. हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि उनकी मौत का कारण मैच के दौरान लगी चोटों की वजह से हुई या नहीं. लेकिन ये माना जा रहा है कि मौत उसी मैच में लगी चोटों के कारण हुई. क्योंकि वह सिर्फ 38 साल के थे, वह बीमार भी नहीं थे.

WWE ने रेसलर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि जर्मेन हेली, जिन्हें WWE फैंस ब्रॉनसन रीड के नाम से जानते हैं, का आज निधन हो गया है. हमारी संवेदनाएं जर्मेन के परिवार, दोस्तों और फैंस के साथ हैं."