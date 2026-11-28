रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस के कप्तान बनाए गए हैं, जिन्हें 2024 संस्करण से पहले हटा दिया गया था. कप्तान की घोषणा के बाद रोहित ने एमआई के साथ इंटरव्यू में बताया कि कैसे आकाश अंबानी से मुलाकात के बाद उन्होंने फिर से कमान संभालने पर विचार किया. शुरुआत में उनका मानना था कि वह इसके लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी इस बारे में बात की.

मुंबई इंडियंस ने इस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर शेयर किया. रोहित ने कहा, "मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहा था. आकाश अंबानी ने मुझे फोन किया. फिर हमने मिलकर इस पर चर्चा की कि टीम को आगे ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है. कई विचारों पर बात हुई."

'शुरुआत में मैं तैयार नहीं था'

रोहित शर्मा ने आगे कहा, "सच कहूं तो शुरुआत में मेरा यही सोचना था कि मैं कप्तानी फिर से लेने के लिए तैयार नहीं हूं. मुझे वापस जाकर इस बारे में सोचना पड़ा. काफी कुछ हो चुका था. मैं नहीं जानता था कि क्या मैं उस मानसिक स्थिति में हूं या नहीं कि यह जिम्मेदारी ले सकूं."

रोहित ने टीम को आगे ले जाने को लेकर हुई बातचीत के बारे में अधिक सोचा तो उन्हें अहसास हुआ कि टीम को उनकी जरूरत है. टीम को एक कप्तान के रूप में उनकी जरुरत नहीं है, बल्कि ऐसे शख्स की जरुरत है जो उन्हें दिशा दिखा सके. उन्होंने कहा, "मुझे अंदर से एक एहसास हुआ. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस टीम को एक कप्तान के रूप में मेरी जरूरत है, बल्कि इस टीम को एक दिशा की जरूरत है."

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रोहित शर्मा काफी सोचने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान बनने के लिए तैयार हुए. उन्होंने 2013 में एमआई की कमान संभाली थी, पहले ही सीजन को चैंपियन बनाया था. उनकी कप्तानी में टीम ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती. रोहित ने कहा, "मुझे एहसास हुआ कि यह वही टीम है जिसे मैंने बनाया है. मैंने 10 साल तक इस टीम की कप्तानी की है. मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं फिर से उस चुनौती को स्वीकार करूं."

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