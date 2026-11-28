क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखने को मिला, टॉप आर्डर पूरी तरह बिखर गया. यशस्वी जायसवाल खाता नहीं खोल पाए, इसके बाद कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं सका. दिन का खेल वॉशिंगटन सुंदर के विकेट के साथ खत्म हुआ, जो भारतीय पहली पारी का छठा विकेट था. इंडिया अभी भी 240 रन पीछे है.

इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को पहली पारी में 356 रनों पर रोक दिया था. विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल ने 89 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि वह अपने शतक से चूक गए. ग्लेन फिलिप्स ने 36 रन बनाए. आकाश दीप ने 5 विकेट हॉल किया. उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए. अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार को 2-2 सफलता मिली, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया.

पहली पारी में बिखरा भारत का टॉप आर्डर

यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारतीय पारी की शुरुआत की, लेकिन जायसवाल पहले ही ओवर में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. उन्हें मैट हेनरी ने बोल्ड किया. इसके बाद आए देवदत्त पडिक्कल 21 रन बनाकर चलते बने, उन्हें काइल जैमीसन ने आउट किया. कप्तान शुभमन गिल के रूप में तीसरा विकेट 59 के स्कोर पर गिरा था. गिल ने 17 रन बनाए, उन्हें भी जैमीसन ने आउट किया.

पांचवें नंबर पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी केएल राहुल के साथ साझेदारी को ज्यादा लंबी नहीं कर पाए. पंत के रूप में भारत का चौथा विकेट 96 के स्कोर पर गिरा. पंत ने 39 गेंदों में 23 रन बनाए, इसमें उन्होंने 1 छक्का और 1 चौका लगाया. पंत जैकब डफी की गेंद पर काइल जैमीसन के हाथों कैच आउट हुए.

लगातार गिर रहे विकेट का दबाव केएल राहुल पर साफ दिखा, पंत के आउट होने के बाद वह ज्यादा देर नहीं टिक पाए. वह 25 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार हुए. उन्होंने 80 गेंदों में खेली इस पारी में 3 चौके लगाए. दिन की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर नेथन स्मिथ की गेंद पर कैच आउट हो गए. सुंदर ने 60 गेंदों में 10 रन बनाए. भारत के 6 विकेट 116 के स्कोर पर गिर गए हैं, टीम अभी भी 240 रन पीछे हैं. ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, कल उनके साथ आकाश दीप पारी को आगे बढ़ाएंगे.

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