WPL 2026 Schedule: महिला टी-20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) एक बार फिर धूम मचाने के लिए तैयार है. BCCI ने शनिवार को टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक लीग की शुरुआत 9 जनवरी 2026 (शुक्रवार) को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI vs RCB) के हाई-वोल्टेज मुकाबले से होगी. कुल 22 मैचों वाली यह लीग 5 फरवरी 2026 को फाइनल के साथ समाप्त होगी.

इन दो शहरों को मिली मेजबानी

WPL 2026 इस बार ये टूर्नामेंट दो शहरों नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा. पहले 11 मैच नवी मुंबई के मैदान पर होंगे, जबकि बाकी मुकाबले वडोदरा में खेले जाएंगे.

WPL की पांचों फ्रेंचाइजी-मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. हर टीम इस बार खिताब पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है.

WPL 2026 पूरा शेड्यूल

1. 9 जनवरी (शुक्रवार) – मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई

2. 10 जनवरी (शनिवार) - यूपी वारियर्ज vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

3. 10 जनवरी (शनिवार)– मुंबई इंडियंस vs दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई

4. 11 जनवरी (रविवार) - दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

5.12 जनवरी (सोमवार) - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs यूपी वारियर्ज, नवी मुंबई

6. 13 जनवरी (मंगलवार) – मुंबई इंडियंस vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

7. 14 जनवरी (बुधवार) - यूपी वारियर्ज vs दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई

8. 15 जनवरी (गुरुवार) - मुंबई इंडियंस vs यूपी वारियर्ज, नवी मुंबई

9. 16 जनवरी (शुक्रवार) - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

10. 17 जनवरी (शनिवार) - यूपी वारियर्ज vs मुंबई इंडियंस, नवी मुंबई

11. 17 जनवरी (शनिवार) - दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई

12. 19 जनवरी (सोमवार) - गुजरात जायंट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वडोदरा

13. 20 जनवरी (मंगलवार) - दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा

14. 22 जनवरी (गुरुवार) - गुजरात जायंट्स vs यूपी वारियर्ज, वडोदरा

15. 24 जनवरी (शनिवार) - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा

16. 26 जनवरी (सोमवार) - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा

17. 27 जनवरी (मंगलवार) - गुजरात जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा

18. 29 जनवरी (गुरुवार) - यूपी वारियर्ज vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वडोदरा

19. 30 जनवरी (शुक्रवार) - गुजरात जायंट्स vs मुंबई इंडियंस – वडोदरा

20. 1 फरवरी (रविवार) - दिल्ली कैपिटल्स vs यूपी वारियर्ज, वडोदरा

21. 3 फरवरी (मंगलवार) - एलिमिनेटर, वडोदरा

22. 5 फरवरी (गुरुवार) - फाइनल, वडोदरा