कौन हैं सानिया अशफाक? इमाद वसीम की लव स्टोरी से तलाक तक, जानिए पूरी कहानी

पाकिस्तानी क्रिकेट से जुड़ा एक नाम इन दिनों मैदान से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है. पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम और उनकी पत्नी रहीं सानिया अशफाक के रिश्ते में आई दरार अब खुलकर सामने आ चुकी है. इमाद द्वारा तलाक की पुष्टि और सानिया के गंभीर आरोपों के बाद यह मामला सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है.

कौन हैं सानिया अशफाक?

सानिया अशफाक कौन हैं, इसे लेकर भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है. सानिया पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश मॉडल हैं, जो अपनी खूबसूरती और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं. इमाद वसीम से निकाह से पहले ही उनकी पहचान मॉडलिंग और सोशल मीडिया की दुनिया में बन चुकी थी. उनकी तस्वीरें और स्टाइल अक्सर चर्चा में रहते थे. इंस्टाग्राम पर करीब 1.30 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं.

कैसे शुरु हुई दोनो की लव स्टोरी?

इमाद और सानिया की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. दोनों पहली बार लंदन में एक-दूसरे से मिले थे. जहां इमाद किसी निजी काम से गए हुए थे. उसी मुलाकात में इमाद को सानिया से प्यार हो गया. इसके बाद दूरी के बावजूद दोनों संपर्क में रहे और रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत होता गया. आखिरकार 26 अगस्त 2019 को दोनों ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में बेहद सादे लेकिन खास निकाह समारोह में शादी कर ली. इस शादी को पाकिस्तान की चर्चित क्रिकेट शादियों में गिना गया.

निकाह के बाद इमाद वसीम ने एक ग्रैंड रिसेप्शन दिया, जिसमें खेल और फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. शादी के बाद सानिया ने लंदन छोड़कर पाकिस्तान में बसने का फैसला किया. वे अक्सर इमाद के मैचों के दौरान स्टेडियम में नजर आती थीं और फैंस के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गई थीं.

दोनो के रिश्ते में आई दरार

हालांकि, समय के साथ इस रिश्ते में खटास आने लगी. हाल ही में इमाद वसीम ने तलाक की जानकारी सार्वजनिक की, जिसके बाद सानिया अशफाक ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा की. उन्होंने आरोप लगाया कि इमाद किसी और से शादी करना चाहते थे और इसी वजह से उनका घर टूट गया. सानिया ने यह भी कहा कि वे तीन बच्चों की मां हैं, जिनमें सबसे छोटा बच्चा अभी सिर्फ पांच महीने का है, लेकिन उसे अब तक पिता का साथ नहीं मिल सका है.

सानिया का कहना है कि उन्होंने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर होते चले गए. इस पूरे विवाद ने इमाद वसीम की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए है.एक समय आदर्श कपल माने जाने वाले इमाद और सानिया की कहानी अब टूटे रिश्ते और कानूनी लड़ाई में बदल चुकी है, जो लंबे समय तक सुर्खियों में रहने वाली है.