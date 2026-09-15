17 या 19 सितंबर, कब से शुरू होंगे 2026 एशियन गेम्स के मैच? क्यों है कंफ्यूजन
Asian Games 2026 Start Date: 2026 एशियन गेम्स के शुरू होने को लेकर कंफ्यूजन है. ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि इस मेगा इवेंट की शुरुआत 19 सितंबर 2026 से होगी.
हर किसी की जुबान पर यही बात है कि 2026 एशियन गेम्स की शुरुआत 19 सितंबर 2026 से होगी. हालांकि, ये सही नहीं है. 19 सितंबर को 2026 एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होगी, लेकिन इस मेगा इवेंट में खेलों की शुरुआत 17 सितंबर 2026 से ही हो जाएगी. इसका मतलब है कि ओपनिंग सेरेमनी से दो दिन पहले ही एशियन गेम्स की शुरुआत हो जाएगी. बस इसी वजह से लोगों के बीच इस इवेंट के शुरू होने को लेकर कंफ्यूजन है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापान में 2026 एशियन गेम्स की आधिकारिक शुरुआत 19 सितंबर से होगी, लेकिन कुछ मुकाबले 17 सितंबर से ही शुरू हो जाएंगे. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. आधिकारिक शुरुआत तभी मानी जाती है, जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, लेकिन कई बार खेल कुछ दिन पहले शुरू हो जाते हैं. इस बार भी ऐसा ही हो रहा है. आधिकारिक शुरुआत के दो दिन पहले ही महिला क्रिकेट और टेकबॉल की शुरुआत हो जाएगी.
2026 एशियन गेम्स में 45 देश लेंगे हिस्सा
2026 एशियन गेम्स का आयोजन जापान में हो रहा है. 17 सितंबर से खेलों की शुरुआत होगी. 19 सितंबर आधिकारिक शुरुआत होगी, यानी ओपनिंग सेरेमनी होगी. वहीं 4 अक्टूबर को इस मेगा इवेंट का समापन होगा. 2026 एशियन गेम्स में कुल 45 देश हिस्सा ले रहे हैं.
2026 एशियन गेम्स का मुख्य विवरण
आयोजन स्थल- आइची और नागोया, जापान
उद्घाटन समारोह (ओपनिंग सेरेमनी)- 19 सितंबर 2026 (पालोमा मिजुहो स्टेडियम)
शुरुआती मुकाबले- कुछ खेलों (जैसे महिला क्रिकेट और टेकबॉल) के शुरुआती मैच 17 सितंबर 2026 से ही शुरू हो जाएंगे
समापन- 4 अक्टूबर 2026
2026 एशियन गेम्स के लिए भारत का शेड्यूल
तीरंदाजी का शेड्यूल
26 से 29 सितंबर
रिकर्व और कंपाउंड इवेंट्स
30 सितंबर से 1 अक्टूबर
कंपाउंड इवेंट - मेडल राउंड
2 से 3 अक्टूबर
रिकर्व इवेंट - मेडल राउंड
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स का शेड्यूल
22 सितंबर, मंगलवार
महिला ऑल-अराउंड और वॉल्ट - क्वालिफिकेशन
23 सितंबर, बुधवार
महिला ऑल-अराउंड - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
24 सितंबर, गुरुवार
महिला वॉल्ट - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
एशियन गेम्स 2026 एथलेटिक्स का शेड्यूल
24 सितंबर, गुरुवार
महिला हेप्टाथलॉन - 100 मीटर हर्डल
महिला हेप्टाथलॉन - हाई जंप
महिला हेप्टाथलॉन - शॉट पुट
महिला हेप्टाथलॉन - 200 मीटर
पुरुष ट्रिपल जंप - क्वालीफाइंग राउंड
पुरुष हाई जंप - क्वालीफाइंग राउंड
पुरुष 100 मीटर - पहला राउंड
मिश्रित 4x400 मीटर रिले - हीट
महिला ट्रिपल जंप - फाइनल
मिश्रित 4x400 मीटर रिले - फाइनल
महिला 10,000 मीटर - फाइनल
25 सितंबर, शुक्रवार
महिला हेप्टाथलॉन - लॉन्ग जंप
महिला हेप्टाथलॉन - जैवलिन थ्रो
महिला हेप्टाथलॉन - 800 मीटर
महिला 400 मीटर - राउंड 1
पुरुष 400 मीटर - राउंड 1
पुरुष 400 मीटर - सेमी-फाइनल
पुरुष 100 मीटर - सेमी-फाइनल
महिला शॉट पुट - फाइनल
महिला पोल वॉल्ट - फाइनल
पुरुष 100 मीटर - फाइनल
पुरुष 10,000 मीटर - फाइनल
पुरुष हैमर थ्रो - फाइनल
26 सितंबर, शनिवार
पुरुष मैराथन - फाइनल
पुरुष डेकाथलॉन - 100 मीटर
पुरुष डेकाथलॉन - लॉन्ग जंप
पुरुष डेकाथलॉन - शॉट पुट
पुरुष डेकाथलॉन - हाई जंप
पुरुष डेकाथलॉन - 400 मीटर
पुरुष जैवलिन थ्रो - क्वालीफाइंग राउंड
महिला 200 मीटर - राउंड 1
महिला 200 मीटर - सेमी-फाइनल
पुरुष 200 मीटर - राउंड 1
पुरुष 200 मीटर - सेमी-फाइनल
महिला लॉन्ग जंप - क्वालीफाइंग राउंड
महिला 100 मीटर हर्डल्स - राउंड 1
पुरुष 1500 मीटर - राउंड 1
पुरुष शॉट पुट - फाइनल
पुरुष ट्रिपल जंप - फाइनल
महिला 400 मीटर - फाइनल
पुरुष 400 मीटर - फाइनल
महिला 1500 मीटर - फाइनल
25 सितंबर, शुक्रवार
महिला हेप्टाथलॉन - लॉन्ग जंप
महिला हेप्टाथलॉन - जैवलिन थ्रो
महिला हेप्टाथलॉन - 800 मीटर
महिला 400 मीटर - राउंड 1
पुरुष 400 मीटर - राउंड 1
पुरुष 400 मीटर - सेमी-फाइनल
पुरुष 100 मीटर - सेमी-फाइनल
महिला शॉट पुट - फाइनल
महिला पोल वॉल्ट - फाइनल
पुरुष 100 मीटर - फाइनल
पुरुष 10,000 मीटर - फाइनल
पुरुष हैमर थ्रो - फाइनल
26 सितंबर, शनिवार
पुरुष मैराथन - फाइनल
पुरुष डेकाथलॉन - 100 मीटर
पुरुष डेकाथलॉन - लॉन्ग जंप
पुरुष डेकाथलॉन - शॉट पुट
पुरुष डेकाथलॉन - हाई जंप
पुरुष डेकाथलॉन - 400 मीटर
पुरुष जैवलिन थ्रो - क्वालीफाइंग राउंड
महिला 200 मीटर - राउंड 1
महिला 200 मीटर - सेमी-फाइनल
पुरुष 200 मीटर - राउंड 1
पुरुष 200 मीटर - सेमी-फाइनल
महिला लॉन्ग जंप - क्वालीफाइंग राउंड
महिला 100 मीटर हर्डल्स - राउंड 1
पुरुष 1500 मीटर - राउंड 1
पुरुष शॉट पुट - फाइनल
पुरुष ट्रिपल जंप - फाइनल
महिला 400 मीटर - फाइनल
पुरुष 400 मीटर - फाइनल
महिला 1500 मीटर - फाइनल
27 सितंबर, रविवार
महिला मैराथन रेस वॉक - फाइनल
पुरुष डेकाथलॉन - 110 मीटर हर्डल्स
पुरुष डेकाथलॉन - डिस्कस थ्रो
पुरुष डेकाथलॉन - पोल वॉल्ट
पुरुष डेकाथलॉन - जैवलिन थ्रो
पुरुष डेकाथलॉन - 1500 मीटर
महिला हाई जंप - क्वालीफाइंग राउंड
महिला 400 मीटर हर्डल्स - राउंड 1
पुरुष 400 मीटर हर्डल्स - राउंड 1
पुरुष लॉन्ग जंप - क्वालीफाइंग राउंड
पुरुष 800 मीटर - राउंड 1
महिला 4x100 मीटर रिले - हीट
पुरुष हाई जंप - फाइनल
महिला लॉन्ग जंप - फाइनल
महिला 200 मीटर - फाइनल
पुरुष 200 मीटर - फाइनल
महिला 100 मीटर हर्डल्स - फाइनल
महिला जैवलिन थ्रो - फाइनल
महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज - फाइनल
28 सितंबर, सोमवार
महिला 800 मीटर - राउंड 1
मिश्रित 4x100 मीटर रिले - हीट
पुरुष 4x400 मीटर रिले - हीट
महिला डिस्कस थ्रो - फाइनल
महिला 400 मीटर हर्डल्स - फाइनल
पुरुष 400 मीटर हर्डल्स - फाइनल
पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज - फाइनल
पुरुष लॉन्ग जंप - फाइनल
पुरुष 1500 मीटर - फाइनल
पुरुष जैवलिन थ्रो - फाइनल
महिला 5000 मीटर - फाइनल
महिला 4x100 मीटर रिले - फाइनल
29 सितंबर, मंगलवार
पुरुष पोल वॉल्ट - फाइनल
महिला हाई जंप - फाइनल
महिला हैमर थ्रो - फाइनल
महिला 800 मीटर - फाइनल
पुरुष 800 मीटर - फाइनल
पुरुष 5000 मीटर - फाइनल
मिश्रित 4x100 मीटर रिले - फाइनल
महिला 4x400 मीटर रिले - फाइनल
पुरुष 4x400 मीटर रिले - फाइनल
एशियन गेम्स 2026 बैडमिंटन का शेड्यूल
20 सितंबर, रविवार
पुरुष टीम - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला टीम - प्रिलिमिनरी राउंड
21 सितंबर, सोमवार
पुरुष टीम - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला टीम - प्रिलिमिनरी राउंड
22 सितंबर, मंगलवार
पुरुष टीम - क्वार्टर-फाइनल
महिला टीम - क्वार्टर-फाइनल
23 सितंबर, बुधवार
पुरुष टीम - सेमी-फाइनल
महिला टीम - सेमी-फाइनल
24 सितंबर, गुरुवार
पुरुष टीम - फाइनल
महिला टीम - फाइनल
25 सितंबर, शुक्रवार
पुरुष एकल - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला एकल - प्रिलिमिनरी राउंड
पुरुष युगल - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला युगल - प्रिलिमिनरी राउंड
मिश्रित युगल - प्रिलिमिनरी राउंड
26 सितंबर, शनिवार
पुरुष एकल - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला एकल - प्रिलिमिनरी राउंड
पुरुष युगल - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला युगल - प्रिलिमिनरी राउंड
मिश्रित युगल - प्रिलिमिनरी राउंड
27 सितंबर, रविवार
पुरुष एकल - क्वार्टर-फाइनल
महिला एकल - क्वार्टर-फाइनल
पुरुष युगल - क्वार्टर-फाइनल
महिला युगल - क्वार्टर-फाइनल
मिश्रित युगल - क्वार्टर-फाइनल
28 सितंबर, सोमवार
पुरुष एकल - सेमी-फाइनल
महिला एकल - सेमी-फाइनल
पुरुष युगल - सेमी-फाइनल
महिला युगल - सेमी-फाइनल
मिश्रित युगल - सेमी-फाइनल
29 सितंबर, मंगलवार
पुरुष एकल - फाइनल
महिला एकल - फाइनल
पुरुष युगल - फाइनल
महिला युगल - फाइनल
मिश्रित युगल - फाइनल
एशियन गेम्स 2026 मुक्केबाजी का शेड्यूल
21 सितंबर, सोमवार
पुरुष 90किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
पुरुष +90किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
पुरुष 70किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
22 सितंबर, मंगलवार
महिला 51किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
महिला 54किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
पुरुष 55किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
23 सितंबर, बुधवार
पुरुष 60किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
पुरुष 80किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
24 सितंबर, गुरुवार
पुरुष 70किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
महिला 51किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
महिला 65किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
25 सितंबर, शुक्रवार
पुरुष 60किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
पुरुष +90किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
महिला 54किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
26 सितंबर, शनिवार
पुरुष 55किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
पुरुष 90किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
महिला 60किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
27 सितंबर, रविवार
पुरुष 80किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
महिला 54किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
पुरुष 60किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
पुरुष +90किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
महिला 65किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
28 सितंबर, सोमवार
पुरुष 70किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
महिला 51किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
महिला 75किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
पुरुष 55किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
पुरुष 90किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
महिला 60किग्रा - प्रिलिमिनिरी राउंड
29 सितंबर, मंगलवार
पुरुष 60 किग्रा - सेमी-फाइनल
पुरुष 80 किग्रा - सेमी-फाइनल
पुरुष +90 किग्रा - सेमी-फाइनल
महिला 54 किग्रा - सेमी-फाइनल
महिला 65 किग्रा - सेमी-फाइनल
30 सितंबर, बुधवार
पुरुष 55 किग्रा - सेमी-फाइनल
पुरुष 70 किग्रा - सेमी-फाइनल
पुरुष 90 किग्रा - सेमी-फाइनल
महिला 51 किग्रा - सेमी-फाइनल
महिला 60 किग्रा - सेमी-फाइनल
महिला 75 किग्रा - सेमी-फाइनल
2 अक्टूबर, शुक्रवार
पुरुष 55 किग्रा - फाइनल
पुरुष 60 किग्रा - फाइनल
पुरुष 70 किग्रा - फाइनल
पुरुष 80 किग्रा - फाइनल
पुरुष 90 किग्रा - फाइनल
पुरुष +90 किग्रा - फाइनल
महिला 51 किग्रा - फाइनल
महिला 54 किग्रा - फाइनल
महिला 60 किग्रा - फाइनल
महिला 65 किग्रा - फाइनल
महिला 75 किग्रा - फाइनल
एशियन गेम्स 2026 कैनो/कयाक का शेड्यूल
23 से 26 सितंबर
पुरुष कयाक सिंगल 500 मीटर
पुरुष कयाक डबल 500 मीटर
पुरुष कयाक फोर 500 मीटर
पुरुष कैनो डबल 500 मीटर
महिला कैनो सिंगल 200 मीटर
महिला कैनो डबल 500 मीटर
महिला कयाक डबल 500 मीटर
महिला कयाक फोर 500 मीटर
मिक्स्ड कयाक डबल 500 मीटर
मिक्स्ड कैनो डबल 500 मीटर
29 सितंबर से 2 अक्टूबर
पुरुष कयाक सिंगल स्लैलम
महिला कैनो सिंगल स्लैलम
पुरुष कयाक क्रॉस
महिला कयाक क्रॉस
कॉम्बैट स्पोर्ट्स
20 से 22 सितंबर
पुरुष पारंपरिक MMA -77 किग्रा
महिला पारंपरिक MMA -60किग्रा
27 से 29 सितंबर
पुरुष कुराश -66किग्रा
पुरुष कुराश +90किग्रा
महिला कुराश -57किग्रा
महिला कुराश -78किग्रा
एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट का शेड्यूल
18 सितंबर, शुक्रवार
भारत बनाम जापान - महिला क्वार्टर-फाइनल
20 सितंबर, रविवार
महिला सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
22 सितंबर, मंगलवार
महिला ब्रॉन्ज मेडल मैच/फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
28 सितंबर, सोमवार
भारत बनाम ग्रुप A की रनर-अप टीम - पुरुष क्वार्टर-फाइनल
1 अक्टूबर, गुरुवार
पुरुष सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
3 अक्टूबर, शनिवार
पुरुष ब्रॉन्ज मेडल मैच/फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
एशियन गेम्स 2026 ट्रैक साइकिलिंग का शेड्यूल
29 सितंबर से 2 अक्टूबर
पुरुष स्प्रिंट
पुरुष टीम स्प्रिंट
पुरुष कीरिन
पुरुष ओमनियम
पुरुष मैडिसन
महिला स्प्रिंट
महिला टीम स्प्रिंट
महिला कीरिन
महिला टीम परस्यूट
महिला ओमनियम
महिला मैडिसन
एशियन गेम्स 2026 घुड़सवारी का शेड्यूल
21 सितंबर, सोमवार
इवेंटिंग व्यक्तिगत और टीम - ड्रेसेज
22 सितंबर, मंगलवार
इवेंटिंग व्यक्तिगत और टीम - क्रॉस-कंट्री
23 सितंबर, बुधवार
इवेंटिंग व्यक्तिगत और टीम - जंपिंग और मेडल मुकाबले
25 सितंबर, शुक्रवार
ड्रेसेज टीम - फाइनल
ड्रेसेज व्यक्तिगत - क्वालिफिकेशन
26 सितंबर, शनिवार
ड्रेसेज व्यक्तिगत - क्वालिफिकेशन
27 सितंबर, रविवार
ड्रेसेज व्यक्तिगत - फाइनल
एशियन गेम्स 2026 ईस्पोर्ट्स का शेड्यूल
23 सितंबर, बुधवार
ई-फुटबॉलl
26 सितंबर, शनिवार
पुयो पुयो चैंपियंस
27 सितंबर, रविवार
पोकेमोन यूनाइट
2 अक्टूबर, शुक्रवार
लीग ऑफ लीजेंड्स
एशियन गेम्स 2026 फेंसिंग का शेड्यूल
22 सितंबर, मंगलवार
पुरुष फॉइल व्यक्तिगत
महिला ईपी व्यक्तिगत
23 सितंबर, बुधवार
महिला फॉइल व्यक्तिगत
पुरुष साबरे व्यक्तिगत
24 सितंबर, गुरुवार
महिला साबरे व्यक्तिगत
25 सितंबर, शुक्रवार
पुरुष फॉइल टीम
महिला ईपी टीम
26 सितंबर, शनिवार
महिला फॉइल टीम
पुरुष साबरे टीम
27 सितंबर, रविवार
महिला साबरे टीम
एशियन गेम्स 2026 गोल्फ का शेड्यूल
30 सितंबर, बुधवार
पुरुष व्यक्तिगत और टीम - राउंड 1
महिला व्यक्तिगत और टीम - राउंड 1
1 अक्टूबर, गुरुवार
पुरुष व्यक्तिगत और टीम - राउंड 2
महिला व्यक्तिगत और टीम - राउंड 2
2 अक्टूबर, शुक्रवार
पुरुष व्यक्तिगत और टीम - राउंड 3
महिला व्यक्तिगत और टीम - राउंड 3
3 अक्टूबर, शनिवार
पुरुष व्यक्तिगत और टीम - फाइनल राउंड
महिला व्यक्तिगत और टीम - फाइनल राउंड
एशियन गेम्स 2026 हॉकी का शेड्यूल
20 सितंबर, रविवार
भारत बनाम इंडोनेशिया - पुरुष पूल A
भारत बनाम उज़्बेकिस्तान - महिला पूल B
21 सितंबर, सोमवार
भारत बनाम इंडोनेशिया - महिला पूल B
22 सितंबर, मंगलवार
भारत बनाम श्रीलंका - पुरुष पूल A
23 सितंबर, बुधवार
थाईलैंड बनाम भारत - महिला पूल B
24 सितंबर, गुरुवार
कोरिया बनाम भारत - पुरुष पूल A
25 सितंबर, शुक्रवार
जापान बनाम भारत - महिला पूल B
26 सितंबर, शनिवार
जापान बनाम भारत - पुरुष पूल A
27 सितंबर, रविवार
भारत बनाम सिंगापुर - महिला पूल B
28 सितंबर, सोमवार
भारत बनाम बांग्लादेश - पुरुष पूल A
30 सितंबर, बुधवार
महिला सेमी-फाइनल/क्लासिफिकेशन मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
1 अक्टूबर, गुरुवार
पुरुष सेमी-फाइनल/क्लासिफिकेशन मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
2 अक्टूबर, शुक्रवार
महिला मेडल/क्लासिफिकेशन मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
3 अक्टूबर, शनिवार
पुरुष मेडल/क्लासिफिकेशन मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
जूडो
30 सितंबर, बुधवार
महिला -48 किग्रा - प्रिलिमिनरी राउंड और मेडल मुक़ाबले
1 अक्टूबर, गुरुवार
महिला -57 किग्रा - प्रिलिमिनरी राउंड और मेडल मुक़ाबले
महिला -70 किग्रा - प्रिलिमिनरी राउंड और मेडल मुक़ाबले
एशियन गेम्स 2026 कबड्डी का शेड्यूल
21 सितंबर, सोमवार
जापान बनाम भारत - पुरुष ग्रुप A
बांग्लादेश बनाम भारत - महिला ग्रुप A
22 सितंबर, मंगलवार
कोरिया गणराज्य बनाम भारत - पुरुष ग्रुप A
23 सितंबर, बुधवार
बांग्लादेश बनाम भारत - पुरुष ग्रुप A
ईरान बनाम भारत - महिला ग्रुप A
24 सितंबर, गुरुवार
चीनी ताइपे बनाम भारत - पुरुष ग्रुप A
जापान बनाम भारत - महिला ग्रुप A
25 सितंबर, शुक्रवार
पुरुष सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
महिला सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
26 सितंबर, शनिवार
महिला फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
पुरुष फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
एशियन गेम्स 2026 कराटे का शेड्यूल
22 सितंबर, मंगलवार
महिला कुमिते -55 किग्रा - एलिमिनेशन और मेडल मुकाबले
पुरुष कुमिते -84 किग्रा - एलिमिनेशन और मेडल मुकाबले
एशियन गेम्स 2026 रोइंग का शेड्यूल
20 सितंबर, रविवार
पुरुष सिंगल स्कल्स - हीट
पुरुष डबल स्कल्स - हीट
पुरुष पेयर - हीट्स
पुरुष फोर - हीट्स
महिला फोर - हीट्स
पुरुष सिंगल स्कल्स - क्वार्टर-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
पुरुष डबल स्कल्स - क्वार्टर-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
21 सितंबर, सोमवार
पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स - हीट
लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स - हीट
22 सितंबर, मंगलवार
भारतीय रोइंग इवेंट - सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
23 सितंबर, बुधवार
पुरुष सिंगल स्कल्स - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
पुरुष डबल स्कल्स - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
पुरुष पेयर - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
पुरुष फोर - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
महिला फोर - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
24 सितंबर, गुरुवार
पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
एशियन गेम्स 2026 रग्बी सेवन्स का शेड्यूल
1 अक्टूबर, गुरुवार
महिला प्रिलिमिनरी राउंड
2 अक्टूबर, शुक्रवार
महिला प्रिलिमिनरी राउंड
3 अक्टूबर, शनिवार
महिलाओं के सेमी-फाइनल, क्लासिफिकेशन और मेडल मैच (क्वालिफिकेशन के आधार पर)
एशियन गेम्स 2026 सेलिंग का शेड्यूल
26 सितंबर से 3 अक्टूबर
पुरुष डिंगी
पुरुष स्किफ
महिला डिंगी
महिला स्किफ
महिला विंडसर्फिंग
लड़कियों की डिंगी
मिक्स्ड डिंगी
एशियन गेम्स 2026 सेपकटकरा का शेड्यूल
20 से 25 सितंबर
पुरुष टीम रेगु - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
27 से 29 सितंबर
महिला डबल्स - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
30 सितंबर से 3 अक्टूबर
पुरुष क्वाड्रेंट - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
महिला क्वाड्रेंट - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
एशियन गेम्स 2026 शूटिंग का शेड्यूल
20 सितंबर, रविवार
महिला 10मी एयर राइफल व्यक्तिगत और टीम - क्वालिफिकेशन
महिला 10मी एयर राइफल व्यक्तिगत - फाइनल
21 सितंबर, सोमवार
पुरुष 10मी एयर राइफल व्यक्तिगत और टीम - क्वालिफिकेशन
पुरुष 10मी एयर राइफल व्यक्तिगत - फाइनल
पुरुष स्कीट - क्वालिफिकेशन
महिला स्कीट - क्वालिफिकेशन
22 सितंबर, मंगलवार
10मी एयर राइफल मिक्स्ड टीम - क्वालिफिकेशन और मेडल राउंड
पुरुष स्कीट - क्वालिफिकेशन
महिला स्कीट - क्वालिफिकेशन
23 सितंबर, बुधवार
महिला 10मी एयर पिस्टल व्यक्तिगत और टीम - क्वालिफिकेशन
महिला 10मी एयर पिस्टल व्यक्तिगत - फाइनल
पुरुष स्कीट - क्वालिफिकेशन और फाइनल
महिला स्कीट - क्वालिफिकेशन और फाइनल
24 सितंबर, गुरुवार
पुरुष 10मी एयर पिस्टल व्यक्तिगत और टीम - क्वालिफिकेशन
पुरुष 10मी एयर पिस्टल व्यक्तिगत - फाइनल
पुरुष 50मी राइफल 3 पोजीशन - एलिमिनेशन
स्कीट मिक्स्ड टीम - क्वालिफिकेशन और मेडल राउंड
25 सितंबर, शुक्रवार
10मी एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम - क्वालिफिकेशन और मेडल राउंड
पुरुष 50मी राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत और टीम - क्वालिफिकेशन
पुरुष 50मी राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत - फाइनल
26 सितंबर, शनिवार
महिला 50मी राइफल 3 पोजीशन (व्यक्तिगत और टीम) - क्वालिफिकेशन
महिला 50मी राइफल 3 पोजीशन (व्यक्तिगत) - फाइनल
27 सितंबर, रविवार
महिला 25मी पिस्टल - प्रिसिजन स्टेज
पुरुष ट्रैप - क्वालिफिकेशन
महिला ट्रैप - क्वालिफिकेशन
28 सितंबर, सोमवार
महिला 25मी पिस्टल - रैपिड स्टेज और फाइनल
पुरुष ट्रैप - क्वालिफिकेशन
महिला ट्रैप - क्वालिफिकेशन
29 सितंबर, मंगलवार
पुरुष ट्रैप - क्वालिफिकेशन और फाइनल
महिला ट्रैप - क्वालिफिकेशन और फाइनल
30 सितंबर, बुधवार
पुरुष 25मी रैपिड फायर पिस्टल - क्वालिफिकेशन स्टेज 1
ट्रैप मिक्स्ड टीम - क्वालिफिकेशन और मेडल राउंड
1 अक्टूबर, गुरुवार
पुरुष 25मी रैपिड फायर पिस्टल - क्वालिफिकेशन स्टेज 2 और फाइनल
एशियन गेम्स 2026 सॉफ्ट टेनिस का शेड्यूल
18 सितंबर, शुक्रवार
पुरुष टीम - प्रिलिमिनरी राउंड
पुरुष टीम - क्वार्टर-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
20 सितंबर, रविवार
पुरुष टीम - सेमी-फाइनल और फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
21 सितंबर, सोमवार
मिक्स्ड डबल्स - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
22 सितंबर, मंगलवार
पुरुष सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
23 सितंबर, बुधवार
पुरुष सिंगल्स - क्वार्टर-फाइनल, सेमी-फाइनल और फाइनल
महिला सिंगल्स - क्वार्टर-फाइनल, सेमी-फाइनल और फाइनल
एशियन गेम्स 2026 स्पोर्ट क्लाइम्बिंग का शेड्यूल
29 सितंबर, मंगलवार
महिला स्पीड 4 - क्वालिफिकेशन
30 सितंबर, बुधवार
पुरुष स्पीड 4 - क्वालिफिकेशन
महिला स्पीड 4 - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
1 अक्टूबर, गुरुवार
पुरुष स्पीड 4 - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
एशियन गेम्स 2026 स्क्वैश का शेड्यूल
23 सितंबर, बुधवार
पुरुष सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
मिक्स्ड डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
24 सितंबर, गुरुवार
पुरुष सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
मिक्स्ड डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
25 सितंबर, शुक्रवार
पुरुष सिंगल्स - क्वार्टर-फाइनल
महिला सिंगल्स - क्वार्टर-फाइनल
मिक्स्ड डबल्स - क्वार्टर-फाइनल
26 सितंबर, शनिवार
पुरुष सिंगल्स - सेमी-फाइनल
महिला सिंगल्स - सेमी-फाइनल
मिक्स्ड डबल्स - सेमी-फाइनल
27 सितंबर, रविवार
पुरुष सिंगल्स - फाइनल
महिला सिंगल्स - फाइनल
मिक्स्ड डबल्स - फाइनल
28 से 30 सितंबर
पुरुष टीम - प्रिलिमिनरी और क्वार्टर-फाइनल राउंड
महिला टीम - प्रिलिमिनरी और क्वार्टर-फाइनल राउंड
1 अक्टूबर, गुरुवार
पुरुष टीम - सेमी-फाइनल
महिला टीम - सेमी-फाइनल
2 अक्टूबर, शुक्रवार
पुरुष टीम - फाइनल
महिला टीम - फाइनल
एशियन गेम्स 2026 सर्फिंग का शेड्यूल
25 सितंबर, शुक्रवार
महिला शॉर्टबोर्ड - राउंड 1
पुरुष शॉर्टबोर्ड - राउंड 1
महिला शॉर्टबोर्ड - राउंड 2
26 सितंबर, शनिवार
पुरुष शॉर्टबोर्ड - राउंड 2
महिला शॉर्टबोर्ड - राउंड 3
27 सितंबर, रविवार
पुरुष शॉर्टबोर्ड - राउंड 3
पुरुष शॉर्टबोर्ड - क्वार्टर-फाइनल
महिला शॉर्टबोर्ड - क्वार्टर-फाइनल
28 सितंबर, सोमवार
पुरुष शॉर्टबोर्ड - सेमी-फाइनल और मेडल मुकाबले
महिला शॉर्टबोर्ड - सेमी-फाइनल और मेडल मुकाबले
एशियन गेम्स 2026 तैराकी का शेड्यूल
20 सितंबर, रविवार
पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल
पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक
21 सितंबर, सोमवार
पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल
पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक
पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक
पुरुष 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले
22 सितंबर, मंगलवार
पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल
पुरुष 4x100 मीटर मेडले रिले
23 सितंबर, बुधवार
पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई
पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल
24 सितंबर, गुरुवार
पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई
पुरुष 800 मीटर फ्रीस्टाइल
पुरुष 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले
25 सितंबर, शुक्रवार
पुरुष 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक
पुरुष 200 मीटर बैकस्ट्रोक
पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल
पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई
एशियन गेम्स 2026 टेबल टेनिस का शेड्यूल
20 सितंबर, रविवार
पुरुष टीम - ग्रुप स्टेज
महिला टीम - ग्रुप स्टेज
21 सितंबर, सोमवार
पुरुष टीम - ग्रुप स्टेज और नॉकआउट राउंड
महिला टीम - ग्रुप स्टेज और नॉकआउट राउंड
महिला डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
22 सितंबर, मंगलवार
पुरुष टीम - राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर-फाइनल
महिला टीम - राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर-फाइनल
मिक्स्ड डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
23 सितंबर, बुधवार
पुरुष टीम - सेमी-फाइनल
महिला टीम - सेमी-फाइनल
पुरुष सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
पुरुष डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
मिक्स्ड डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
24 सितंबर, गुरुवार
पुरुष टीम - फाइनल
महिला टीम - फाइनल
पुरुष सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
25 सितंबर, शुक्रवार
पुरुष सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
पुरुष डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
मिक्स्ड डबल्स - क्वार्टर-फाइनल और सेमी-फाइनल
26 सितंबर, शनिवार
पुरुष सिंगल्स - क्वार्टर-फाइनल
महिला सिंगल्स - क्वार्टर-फाइनल
पुरुष डबल्स - क्वार्टर-फाइनल
महिला डबल्स - क्वार्टर-फाइनल
मिक्स्ड डबल्स - फाइनल
27 सितंबर, रविवार
पुरुष डबल्स - सेमी-फाइनल और फाइनल
महिला सिंगल्स - सेमी-फाइनल और फाइनल
28 सितंबर, सोमवार
पुरुष सिंगल्स - सेमी-फाइनल और फाइनल
महिला डबल्स - सेमी-फाइनल और फाइनल
एशियन गेम्स 2026 ताइक्वांडो का शेड्यूल
20 सितंबर, रविवार
पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल
पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक
21 सितंबर, सोमवार
पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल
पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक
पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक
पुरुष 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले
22 सितंबर, मंगलवार
पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल
पुरुष 4x100 मीटर मेडले रिले
23 सितंबर, बुधवार
पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई
पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल
24 सितंबर, गुरुवार
पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई
पुरुष 800 मीटर फ्रीस्टाइल
पुरुष 4x100 मीटर बटरफ्लाई रिले
25 सितंबर, शुक्रवार
पुरुष 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक
पुरुष 200 मीटर बैकस्ट्रोक
पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल
पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई
एशियन गेम्स 2026 टेबल टेनिस का शेड्यूल
20 सितंबर, रविवार
पुरुष टीम - ग्रुप स्टेज
महिला टीम - ग्रुप स्टेज
21 सितंबर, सोमवार
पुरुष टीम - ग्रुप स्टेज और नॉकआउट राउंड
महिला टीम - ग्रुप स्टेज और नॉकआउट राउंड
महिला डबल्स - ओपनिंग राउंड
22 सितंबर, मंगलवार
पुरुष टीम - राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर-फाइनल
महिला टीम - राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर-फाइनल
मिक्स्ड डबल्स - ओपनिंग राउंड
23 सितंबर, बुधवार
पुरुष टीम - सेमी-फाइनल
महिला टीम - सेमी-फाइनल
पुरुष सिंगल्स - ओपनिंग राउंड
महिला सिंगल्स - ओपनिंग राउंड
पुरुष डबल्स - ओपनिंग राउंड
मिक्स्ड डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
24 सितंबर, गुरुवार
पुरुष टीम - फाइनल
महिला टीम - फाइनल
पुरुष सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
25 सितंबर, शुक्रवार
पुरुष सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला सिंगल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
पुरुष डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला डबल्स - प्रिलिमिनरी राउंड
मिक्स्ड डबल्स - क्वार्टर-फाइनल और सेमी-फाइनल
26 सितंबर, शनिवार
पुरुष सिंगल्स - क्वार्टर-फाइनल
महिला सिंगल्स - क्वार्टर-फाइनल
पुरुष डबल्स - क्वार्टर-फाइनल
महिला डबल्स - क्वार्टर-फाइनल
मिक्स्ड डबल्स - फाइनल
27 सितंबर, रविवार
पुरुष डबल्स - सेमी-फाइनल और फाइनल
महिला सिंगल्स - सेमी-फाइनल और फाइनल
28 सितंबर, सोमवार
पुरुष सिंगल्स - सेमी-फाइनल और फाइनल
महिला डबल्स - सेमी-फाइनल और फाइनल
एशियन गेम्स 2026 कुश्ती का शेड्यूल
30 सितंबर, बुधवार
पुरुष ग्रीको-रोमन 67 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
महिला 68 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
1 अक्टूबर, गुरुवार
पुरुष ग्रीको-रोमन 60 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
पुरुष ग्रीको-रोमन 77 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
पुरुष ग्रीको-रोमन 97 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
महिला 62 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
2 अक्टूबर, शुक्रवार
पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
पुरुष फ्रीस्टाइल 125 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
महिला 50 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
महिला 76 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
3 अक्टूबर, शनिवार
पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
पुरुष फ्रीस्टाइल 74 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
पुरुष फ्रीस्टाइल 97 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
महिला 53 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
महिला 57 किग्रा - प्रिलिमिनरी और मेडल राउंड
एशियन गेम्स 2026 वुशु का शेड्यूल
20 सितंबर, रविवार
पुरुष चांगक्वान - फ़ाइनल
पुरुष सांडा 56 किग्रा - प्रिलिमिनरी राउंड
पुरुष सांडा 75 किग्रा - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला सांडा 52 किग्रा - प्रिलिमिनरी राउंड
महिला सांडा 60 किग्रा - प्रिलिमिनरी राउंड
21 सितंबर, सोमवार
महिला चांगक्वान - फाइनल
पुरुष और महिला सांडा - एलिमिनेशन राउंड
22 सितंबर, मंगलवार
महिला नानक्वान और नंदाओ - फाइनल
पुरुष और महिला सांडा - क्वार्टर-फाइनल
23 सितंबर, बुधवार
पुरुष सांडा 56 किग्रा - सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
पुरुष सांडा 75 किग्रा - सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
महिला सांडा 52 किग्रा - सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
महिला सांडा 60 किग्रा - सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
24 सितंबर, गुरुवार
पुरुष सांडा 56 किग्रा - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
पुरुष सांडा 75 किग्रा - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
महिला सांडा 52 किग्रा - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
महिला सांडा 60 किग्रा - फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
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