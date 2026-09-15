Afghanistan vs India 2nd T20 Live Streaming Details: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. आज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. शाम सात बजे इस मैच का टॉस होगा, वहीं साढ़े सात बजे मैच की शुरुआत होगी. सीरीज के पहले टी20 में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी. ऐसे में आज टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर फैंस के बीच काफी सस्पेंस है. दरअसल, इस सीरीज के मैच ना तो जियोस्टार पर आ रहे हैं, और ना ही सोनी लिव एप्प पर. ऐसे में फैंस परेशान हैं. खैर, यहां आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान दूसरा टी20?

भारत और अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मंगलवार, 15 सितंबर को खेला जाएगा. यह मैच भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. शाम सात बजे इस मैच का टॉस होगा, वहीं साढ़े सात बजे मैच की शुरुआत होगी.

कहां देखें भारत और अफगानिस्तान का दूसरा टी20, लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स?

भारत और अफगानिस्तान के दूसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे. यानी टीवी पर मैच सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर आएगा. महिला एशिया कप खत्म हो गया है. ऐसे में आप अब आसानी से टीवी पर मैच देख लेंगे. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग आप फैनकोड ऐप और वेबसाइट दोनों पर देख सकेंगे. यानी मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक सिर्फ फैनकोड पर ही मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. इसके अलावा एबीपी लाइव पर आपको मैच का हर अपडेट मिलेगा.

भारतीय टीम का फुल स्क्वाड- श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान का स्क्वाड- इब्राहिम जादरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद.

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