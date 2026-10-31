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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का पांचवां टी20? जानें A टू Z डिटेल्स

कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का पांचवां टी20? जानें A टू Z डिटेल्स

अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का लास्ट मैच खेला जाना है. सीरीज में टीम इंडिया 3-1 से आगे है. यहां जानें पांचवें व अंतिम टी20 मैच की A टू Z डिटेल्स.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 31 Oct 2026 03:53 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज अब अंतिम पड़ाव में है. चार मैच खेले जा चुके हैं. टीम इंडिया पहले ही सीरीज जीत चुकी है. तीन मैच भारत ने जीते हैं और एक मुकाबले में कीवी टीम को जीत मिली है. अब दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज का अंतिम मैच खेला जाना है.   

शुक्रवार को चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 87 रनों से हराया. भारतीय टीम न्यूजीलैंड में साढ़े सात साल बाद कोई टी20 मैच हारी. अब टीम इंडिया पांचवें टी20 में पिछली हार का बदला लेना चाहेगी. वहीं कीवी टीम की नजरें जीत के सिलसिले को कायम रखने पर रहेंगी. 

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कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा पांचवां टी20? 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का अंतिम व पांचवां मैच रविवार, 1 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, दोपहर 12 बजे इस मैच का टॉस होगा, वहीं साढ़े 12 बजे से मैच की शुरुआत होगी. टीवी पर आप यह मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप्प पर आएगी. इसके अलावा आप abplive.com पर भी इस मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स देख सकेंगे. 

हैमिल्टन के सेडन पार्क स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

हैमिल्टन के सेडन पार्क में खूब चौके-छक्के लगते हैं. यहां की सपाट पिच बल्लेबाजों को खूब रास आती है. वहीं छोटी बाउंड्री होने की वजह से भी बल्लेबाजों को छक्के-चौके लगाने में आसानी होती है. मैच की टाइमिंग के हिसाब से दूसरी पारी में यहां गेंदबाजी करना मुश्किल होगा, क्योंकि ओस का प्रभाव काफी रह सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है. जैसा कि इस सीरीज के सभी मैचों में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने किया है. 

भारतीय टीम- संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, आकिब नबी डार, कुमार कुशाग्र और वैभव सूर्यवंशी

न्यूजीलैंड टीम- टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे, जोश क्लार्कसन और ब्लेयर टिकनर

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 31 Oct 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Mitchell Santner SHREYAS IYER INDIA VS NEW ZEALAND IND Vs NZ 5th T20
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