ICC ने वेस्टइंडीज के लिए पास किया इतने करोड़ का लोन, सुधार के लिए जय शाह का मास्टरप्लान

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने वेस्टइंडीज के लिए पास किया इतने करोड़ का लोन, WI क्रिकेट में सुधार के लिए जय शाह का मास्टरप्लान

ICC ने वेस्टइंडीज के लिए पास किया इतने करोड़ का लोन, WI क्रिकेट में सुधार के लिए जय शाह का मास्टरप्लान

ICC Loan To West Indies Cricket: आईसीसी ने आर्थिक संटक से जूझ रहे वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा लोन पास किया है. इससे बोर्ड अपने क्रिकेट में अच्छा-खासा सुधार ला सकता है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Jul 2026 08:44 PM (IST)
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने वेस्टइंडीज क्रिकेट में सुधार के लिए बड़ा लोन पास किया है. स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा में जय शाह की अध्यक्षता में हुई आईसीसी की वार्षिक आम बैठक (AGM) में इस लोन को मंजूरी दी गई. लोन की रकम 12.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. अगर इस रकम को भारतीय पैसों में तब्दील किया जाए तो करीब 123 करोड़ रुपये बनते हैं.

यह लोन बोर्ड को जरूरी आर्थिक मदद देगा. वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड घटती कमाई, खत्म होते कैश रिजर्व और 2026 में होने वाले एक और बड़े नुकसान की आशंका से जूझ रहा है. आईसीसी ने लोन देते वक्त कहा कि 'यह सदस्य बोर्ड के समर्थन करने के लिए है.'

लोन चुकाने पर कोई खुलासा नहीं

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि लोन चुकाने की अवधि, ब्याज दर, सिक्योरिटी से जुड़े इंतजाम या फंडिंग से जुड़ी शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के जरिए दिए गए लोन को किस तरह से अपने क्रिकेट में सुधार के लिए इस्तेमाल करता है. यह पहला मौका नहीं है कि जब वेस्टइंडीज क्रिकेट की आर्थिक मदद की गई हो, इससे पहले भी कई बार बोर्ड को इस तरह की मदद मिल चुकी है. 

मुश्किल में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड

वेस्टइंडीज क्रिकेट इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. 30 सितंबर 2025 को खत्म हुए साल के लिए क्रिकेट वस्टइंजडीज के ऑडिट किए गए खातों में 28.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 270 करोड़ रुपये) का ऑपरेटिंग लॉस दिखाया गया. पिछले फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड ने 23.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 222 करोड़ रुपये) का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया था. 

बोर्ड का रेवेन्यू 2024 में 88.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 850 करोड़ रुपये) से घटकर 2025 में 40.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 393 करोड़ रुपये) हो गया. यह 53 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट रही. इसके अलावा टूर और टूर्नामेंट से जुड़े खर्च 36.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 354 करोड़ रुपये) से बढ़कर USD 41.59 मिलियन (करीब 400 करोड़ रुपये) हो गए.

 

यह भी पढ़ें: मैच देखने आए एमएस धोनी ने कान में क्यों लगा रखा था खास डिवाइस? जवाब उड़ा देगा आपके होश

Published at : 15 Jul 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
ICC Jay Shah WEST INDIES
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