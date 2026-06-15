ऐशियन गेम्स 2026 इस बार जापान की मेजबानी में खेले जाने वाले है. 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मैच खेले जाऐंगे. इस बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान के सामने एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ियों को एशियन गेम्स से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा है.

पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन (PTTF) ने साफ कह दिया है कि 2026 में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए, खिलाड़ियों को अपनी यात्रा और रहने-खाने का पूरा खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा. पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के इस बयान के बाद खिलाड़ियों के बीच निराशा और चिंता का माहौल बन गया है.

पाकिस्तान टेबल टैनिस खिलाड़ियों को इस बात का पता तब चला जब लाहौर में दो दिवसीय नेशनल ट्राइल्स चल रहे थे. इस दौरान जब पाकिस्तान खिलाड़ियों ने महासंघ से अपने दैनिक और यात्रा भत्ते को लेकर सवाल किया तो महासंघ ने अपना निर्णय साफ शब्दों में बयां कर दिया.

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पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोपनीयता की शर्त रखते हुए एक पाकिस्तान टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अपना दर्द भी बयां किया. खिलाड़ी ने अपना दुख बताते हुए कहा कि फेडरेशन ने साफ तौर पर कह दिया है, ट्राइल्स में शामिल होने के लिए कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा जिन भी खिलाड़ियों का सेलेक्शन टीम में होगा. उन सभी खिलाड़ियों को हवाई टिकट और वहां रहने के लिए प्रतिदिन 50 डॉलर का इंतजाम खुद करना होगा.

उन्होंने आगे कहा,'सभी खिलाड़ियों ने इस बात का विरोध किया. तब पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन (PTTF) के वरिष्ठ अधिकारी ने खिलाड़ियों को कहा कि उन सभी को इस बात से खुश होना चाहिए की ट्राइल्स का आयोजन हो रहा है.'

पाकिस्तान खिलाड़ियों के टेबल टेनिस इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने आज तक एशियन गेम्स या एशियाई चैंपियनशिप में कोई मेडल नहीं जीता. इस खेल में मलेशिया, चीन, साउथ कोरिया, और भारत जैसे मजबूत एशियाई देशों का दबदबा रहा है.

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