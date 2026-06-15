हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games 2026: 'पाकिस्तान खुद पाकिस्तान का नहीं', PTTF ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा झटका, कहा- रहने-खाने, यात्रा करने का खर्चा खुद उठाओ

Asian Games 2026: 'पाकिस्तान खुद पाकिस्तान का नहीं', PTTF ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा झटका, कहा- रहने-खाने, यात्रा करने का खर्चा खुद उठाओ

Asian Games 2026: ऐशियन गेम्स 2026 इस बार जापान की मेजबानी में खेले जाने वाले है. ऐशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेले जाऐंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 15 Jun 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

ऐशियन गेम्स 2026 इस बार जापान की मेजबानी में खेले जाने वाले है. 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मैच खेले जाऐंगे. इस बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान के सामने एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ियों को एशियन गेम्स से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा है.

पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन (PTTF) ने साफ कह दिया है कि 2026 में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए, खिलाड़ियों को अपनी यात्रा और रहने-खाने का पूरा खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा. पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के इस बयान के बाद खिलाड़ियों के बीच निराशा और चिंता का माहौल बन गया है. 

पाकिस्तान टेबल टैनिस खिलाड़ियों को इस बात का पता तब चला जब लाहौर में दो दिवसीय नेशनल ट्राइल्स चल रहे थे. इस दौरान जब पाकिस्तान खिलाड़ियों ने महासंघ से अपने दैनिक और यात्रा भत्ते को लेकर सवाल किया तो महासंघ ने अपना निर्णय साफ शब्दों में बयां कर दिया.

यह भी पढ़ें- AUS Vs BAN ODI 2026: कोपर कोनोली ने मचाई तबाही, 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से बना दिए 149 रन

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोपनीयता की शर्त रखते हुए एक पाकिस्तान टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अपना दर्द भी बयां किया. खिलाड़ी ने अपना दुख बताते हुए कहा कि फेडरेशन ने साफ तौर पर कह दिया है, ट्राइल्स में शामिल होने के लिए कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा जिन भी खिलाड़ियों का सेलेक्शन टीम में होगा. उन सभी खिलाड़ियों को हवाई टिकट और वहां रहने के लिए प्रतिदिन 50 डॉलर का इंतजाम खुद करना होगा.

उन्होंने आगे कहा,'सभी खिलाड़ियों ने इस बात का विरोध किया. तब पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन (PTTF) के वरिष्ठ अधिकारी ने खिलाड़ियों को कहा कि उन सभी को इस बात से खुश होना चाहिए की ट्राइल्स का आयोजन हो रहा है.'

पाकिस्तान खिलाड़ियों के टेबल टेनिस इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने आज तक एशियन गेम्स या एशियाई चैंपियनशिप में कोई मेडल नहीं जीता. इस खेल में मलेशिया, चीन, साउथ कोरिया, और भारत जैसे मजबूत एशियाई देशों का दबदबा रहा है.

यह भी पढ़ें- IND W Vs PAK W 2026: 'हमारा सफर लंबा है...' पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने हार के बाद ये क्यों कहा जानिए

Published at : 15 Jun 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Asian Games 2026 Pakistan Table Tennis Team Pakistan Table Tennis Federation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: 'पाकिस्तान खुद पाकिस्तान का नहीं', PTTF ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा झटका, कहा- रहने-खाने, यात्रा करने का खर्चा खुद उठाओ
'पाकिस्तान खुद पाकिस्तान का नहीं', PTTF ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा झटका, कहा- रहने-खाने, यात्रा करने का खर्चा खुद उठाओ
स्पोर्ट्स
US-Iran Peace Deal: शांति समझौते के बाद ईरान टीम की अमेरिका में एंट्री, खिलाड़ियों में डर का माहौल
शांति समझौते के बाद ईरान टीम की अमेरिका में एंट्री, खिलाड़ियों में डर का माहौल
स्पोर्ट्स
Vaibhav Suryavanshi: आज फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? श्रीलंका A के खिलाफ आखिर क्यों होगा तिलक वर्मा और ऋतुराज पर दबाव
आज फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? श्रीलंका A के खिलाफ आखिर क्यों होगा तिलक वर्मा और ऋतुराज पर दबाव
स्पोर्ट्स
IND W vs PAK W: ‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: 'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
महाराष्ट्र
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
इंडिया
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
स्पोर्ट्स
IND W vs PAK W: ‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
इंडिया
भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते
भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते
ट्रेंडिंग
Video: 27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स
27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स
ऑटो
Tata Tiago vs Maruti Swift: बजट और माइलेज में कौन सी कार बेस्ट, छोटी फैमिली के लिए क्या है बेहतर विकल्प?
बजट और माइलेज में कौन सी कार बेस्ट, छोटी फैमिली के लिए क्या है बेहतर विकल्प?
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget