IND vs SA ODI Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए पहले ODI मैच में विराट कोहली ने शानदार पारी खेली. इस दौरान कोहली ने अपने करियर का 52वां ODI शतक जमाकर न सिर्फ टीम इंडिया की पारी संभाली, बल्कि क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिसे कभी अटूट माना जाता था.

टूट गया सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर के नाम एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक (टेस्ट में 51) का रिकॉर्ड था. कोहली जब रांची में तीन अंकों में पहुंचे, तो उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को भी पीछे छोड़ दिया. वनडे में 52 शतक… यानी अब विराट एकलौते बल्लेबाज बन गए हैं, जिनके नाम किसी भी एक अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी दर्ज हैं.

रांची में क्लासिकल विराट की झलक

शुरुआत में यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होने के बाद भारत दबाव में दिख रहा था. उनके बाद कोहली ने क्रीज पर आते ही खेल का पूरा रुख बदल दिया. रोहित शर्मा के साथ उनकी साझेदारी ने टीम इंडिया को ठोस आधार दिया. क्लासिक कवर ड्राइव, रनिंग बिटवीन द विकेट और सधे हुए शॉट्स, कोहली का यह शतक पुराने दिनों की तरह शांति और परफेक्शन का मिश्रण था.

साउथ अफ्रीका पर कोहली का दबदबा

यह शतक उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ करियर का छठा ODI शतक भी है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर को भी पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम पांच-पांच शतक थे. कोहली का यह नया मुकाम साबित करता है कि वह प्रोटियाज के खिलाफ लगातार रन बनाने में सबसे भरोसेमंद भारतीय बल्लेबाज हैं.

एक ऐतिहासिक लक्ष्य और बाकी

इस सेंचुरी के साथ विराट कोहली अब 83 अंतरराष्ट्रीय शतक पूरे कर चुके हैं. इस सूची में वह अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर (100) से पीछे हैं. कोहली की वर्तमान फॉर्म को देखकर क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि मास्टर ब्लास्टर का यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी आने वाले वर्षों में खतरे में पड़ सकता है.

सीरीज के दौरान कोहली की नजर 28,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने पर भी है. क्रिकेट इतिहास में यह उपलब्धि सिर्फ दो दिग्गज, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा ने हासिल की है. कोहली को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सीरीज शुरू होने से पहले 337 रनों की जरूरत थी.