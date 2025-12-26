हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVijay Hazare Trophy Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड-2 में फिर रोहित–विराट पर नजरें, जानिए मैच टाइम,वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी

Vijay Hazare Trophy Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड-2 में फिर रोहित–विराट पर नजरें, जानिए मैच टाइम,वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी

विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 के राउंड-2 में एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सबकी नजरें हैं. पहले राउंड में दोनों दिग्गजों ने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार वापसी करते हुए शतक जड़े थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Dec 2025 07:54 AM (IST)
Vijay Hazare Trophy Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 के राउंड-2 मुकाबले आज खेले जा रहे हैं. एक बार फिर भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली चर्चा के केंद्र में हैं. पहले राउंड में दोनों दिग्गजों ने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार वापसी करते हुए शतक जड़े थे, जिससे फैंस को दूसरे राउंड से भी बड़ी उम्मीदें हैं.

पहले राउंड में मुंबई की ओर से खेलते हुए रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 155 रनों की शानदार पारी खेली थी. वहीं दिल्ली के लिए खेल रहे विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 101 गेंदों पर 131 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे.

आज कब और कहां खेलेंगे रोहित–विराट?

राउंड-2 में विराट कोहली की दिल्ली टीम का मुकाबला गुजरात से है. यह मैच बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-1 में खेला जाएगा.  वहीं रोहित शर्मा की मुंबई टीम उत्तराखंड से भिड़ेगी, यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा.

दोनों मैचों की शुरुआत सुबह 9 बजे (IST) होगी, जबकि टॉस सुबह 8:30 बजे किया जाएगा.

क्या रोहित–विराट का मैच लाइव देख पाएंगे?

फैंस के लिए यह खबर थोड़ी निराशाजनक है. विराट कोहली और रोहित शर्मा के राउंड-2 मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं होगी. दरअसल, विजय हजारे ट्रॉफी के इस राउंड में सभी 38 टीमें एक ही दिन अपने-अपने मैच खेल रही हैं. BCCI की ओर से केवल दो वेन्यू-अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और राजकोट का निरंजन शाह स्टेडियम पर ही ब्रॉडकास्ट व्यवस्था की गई है. इस वजह से दिल्ली और मुंबई के मैच टीवी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाए जाएंगे.

राउंड-2 के पूरे मुकाबलों की लिस्ट

ग्रुप A

  • मध्य प्रदेश बनाम तमिलनाडु (सुबह 9:00 बजे) - गुजरात कॉलेज ग्राउंड, अहमदाबाद
  • झारखंड बनाम राजस्थान (सुबह 9:00 बजे) - नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
  • पुदुचेरी बनाम त्रिपुरा (सुबह 9:00 बजे) - ADSA रेलवे ग्राउंड, अहमदाबाद
  • कर्नाटक बनाम केरल (सुबह 9:00 बजे) - नरेंद्र मोदी स्टेडियम B, अहमदाबाद

ग्रुप B

  • चंडीगढ़ बनाम उत्तर प्रदेश (सुबह 9:00 बजे) - सनोसरा ग्राउंड A, राजकोट
  • असम बनाम जम्मू-कश्मीर (सुबह 9:00 बजे) - निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
  • बड़ौदा बनाम बंगाल (सुबह 9:00 बजे) - निरंजन शाह स्टेडियम ग्राउंड C, राजकोट
  • हैदराबाद बनाम विदर्भ (सुबह 9:00 बजे) - सनोसरा ग्राउंड B, राजकोट

ग्रुप C

  • गोवा बनाम हिमाचल प्रदेश (सुबह 9:00 बजे) - जैपुरिया विद्यालय ग्राउंड, जयपुर
  • मुंबई बनाम उत्तराखंड (सुबह 9:00 बजे) - सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
  • छत्तीसगढ़ बनाम पंजाब (सुबह 9:00 बजे) - अनंतम ग्राउंड, जयपुर
  • महाराष्ट्र बनाम सिक्किम (सुबह 9:00 बजे) - केएल सैनी ग्राउंड, जयपुर

ग्रुप D

  • हरियाणा बनाम सौराष्ट्र (सुबह 9:00 बजे) - KSCA ग्राउंड 2, अलूर
  • आंध्र प्रदेश बनाम रेलवे (सुबह 9:00 बजे) -  KSCA ग्राउंड, अलूर
  • ओडिशा बनाम सर्विसेज (सुबह 9:00 बजे) -  KSCA ग्राउंड 3, अलूर
  • दिल्ली बनाम गुजरात (सुबह 9:00 बजे) - सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1, बेंगलुरु

प्लेट ग्रुप

  • बिहार बनाम मणिपुर (सुबह 9:00 बजे) - JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची
  • अरुणाचल प्रदेश बनाम मिजोरम (सुबह 9:00 बजे) - JSCA ओवल ग्राउंड, रांची
  • मेघालय बनाम नागालैंड (सुबह 9:00 बजे) - उषा मार्टिन ग्राउंड, रांची 
Published at : 26 Dec 2025 07:54 AM (IST)
