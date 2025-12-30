Vijay Hazare Trophy Points Table: पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर! विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का लेटेस्ट अपडेट पढ़िए
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के तीसरे राउंड के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा अपडेट सामने आया है. एलीट ग्रुप में अब तक 6 टीमें अजेय रही हैं. जबकि प्लेट ग्रुप में बिहार का दबदबा देखने को मिल रहा है.
Vijay Hazare Trophy Points Table: भारत की घरेलू 50 ओवर क्रिकेट की बड़ी प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुकाबले तेज हो गए हैं. 38 टीमों के बीच चल रहे इस टूर्नामेंट में सोमवार को तीसरा राउंड खत्म हो चुका है और इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल की तस्वीर काफी हद तक साफ दिखने लगी है. खास बात यह है कि एलीट ग्रुप की 6 टीमें और प्लेट ग्रुप की 1 टीम अब तक अजेय बनी हुई हैं.
एलीट ग्रुप A
- मध्य प्रदेश - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 12 पॉइंट्स
- कर्नाटक - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 12 पॉइंट्स
- झारखंड - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- त्रिपुरा - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- केरल - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स
- तमिलनाडु - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स
- राजस्थान - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 पॉइंट्स
- पुडुचेरी - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 पॉइंट्स
एलीट ग्रुप B
- उत्तर प्रदेश - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 12 पॉइंट्स
- जम्मू-कश्मीर - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- विदर्भ - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- बड़ौदा - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- बंगाल - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- असम - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स
- हैदराबाद - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 पॉइंट्स
- चंडीगढ़ - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 पॉइंट्स
एलीट ग्रुप C
- मुंबई - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 12 पॉइंट्स
- गोवा - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 12 पॉइंट्स
- हिमाचल प्रदेश - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- पंजाब - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- महाराष्ट्र - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स
- उत्तराखंड - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स
- छत्तीसगढ़ - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 पॉइंट्स
- सिक्किम - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 पॉइंट्स
एलीट ग्रुप D
- दिल्ली - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 12 पॉइंट्स
- ओडिशा - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- रेलवे - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- हरियाणा - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- गुजरात - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स
- सौराष्ट्र - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स
- आंध्र - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स
- सर्विसेज - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 पॉइंट्स
प्लेट ग्रुप
- बिहार - 3 मैच, 3 जीत, 0 हार, 12 पॉइंट्स
- नागालैंड - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- मणिपुर - 3 मैच, 2 जीत, 1 हार, 8 पॉइंट्स
- मेघालय - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स
- अरुणाचल प्रदेश - 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 4 पॉइंट्स
- मिजोरम - 3 मैच, 0 जीत, 3 हार, 0 पॉइंट्स
कुल मिलाकर स्थिति
तीसरे राउंड के बाद साफ है कि कुछ टीमें ट्रॉफी की दौड़ में तेजी से आगे निकल रही हैं, जबकि कई टीमों के लिए आगे के मैच करो या मरो जैसे होंगे. आने वाले राउंड्स में पॉइंट्स टेबल में बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं.
