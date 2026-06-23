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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की जर्सी, जानिए किसके छुए पैर; सामने आया खास VIDEO

वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की जर्सी, जानिए किसके छुए पैर; सामने आया खास VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम में पहली बार चुने गए वैभव सूर्यवंशी को अब टीम इंडिया की आधिकारिक जर्सी मिल गई है. बीसीसीआई के वीडियो में जर्सी लेकर उनके कमरे में पहुंचे सपोर्ट स्टाफ सदस्य रघु का वैभव ने पैर छुए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 23 Jun 2026 12:35 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी का वह इंतजार आखिरकार खत्म हो गया, जिसका सपना देश का हर युवा क्रिकेटर देखता है. उन्हें भारतीय टीम की जर्सी सौंप दी गई है. बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ सदस्य रघु उनके कमरे में पहुंचते हैं और जर्सी वाला बॉक्स उन्हें सौंपते हैं. वैभव अपने सहज अंदाज में हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं और फिर उनके पैर छुए. बीसीसीआई ने अपने एक्स अकाउंट पर एक विशेष वीडियो साझा किया है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर के रूप में वैभव सूर्यवंशी का पहला इंटरव्यू देखने को मिलता है. वीडियो में पहली बार टीम इंडिया की जर्सी मिलने के यादगार पल को भी दिखाया गया है. इस दौरान 15 वर्षीय खिलाड़ी का बड़ों के प्रति सम्मान फिर से देखने को मिलता है. वह रघु को राम-राम कहकर हाथ जोड़ते हैं और फिर उनके पैर छूने लगते हैं.

वैभव का सपना हुआ पूरा

वीडियो में बातचीत करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'मेरे पास शब्द नहीं हैं कुछ बोलने को, जिस चीज के लिए मैंने पहले दिन से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पर गया था और प्रैक्टिस की थी, वह सपना मेरा पूरा हुआ है. मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता. टीम इंडिया की टी-शर्ट देखकर मैं इतना खुश हुआ कि लगातार हंस रहा था. कई बार जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं, जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता और तब आप तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाते, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ.'

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वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने की दहलीज पर

महज 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में जगह बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब अपने इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. अगर उन्हें आयरलैंड या इंग्लैंड दौरे पर खेलने का मौका मिलता है तो वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं. इस उपलब्धि के साथ वह महिला क्रिकेट में शेफाली वर्मा और पुरुष क्रिकेट में सचिन तेंडुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं.

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Published at : 23 Jun 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
BCCI ODI SERIES Vaibhav Suryavanshi
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