Ind Vs IRE: यह खिलाड़ी आयरलैंड दौरे से बाहर, टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका

भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी चोट की वजह से इस दौरे का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक नितीश की बाईं जांघ की मांसपेशियों में चोट आई है. इससे पहले हार्दिक पंड्या भी इंजरी के चलते टीम से बाहर हो चुके थे. ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. क्योंकि हार्दिक के बाद नितीश ही टीम के सबसे अहम ऑलराउंडर थे.

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा है. टीम के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी चोट की वजह से दौरे से बाहर हो गए हैं. नितीश रेड्डी को बाएं पैर की जांघ की मांसपेशियों (क्वाड्रिसेप्स) में चोट आई है. बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों के अनुसार वह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज भी मिस कर सकते हैं. नितीश कुमार हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरे थे.

नितीश कुमार रेड्डी की चोट ने आयरलैंड दौरे से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर की चिंता बढ़ा दी है. नितीश से पहले टीम के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी चोटिल हुए थे. ऐसे में टीम प्रबंधन को उम्मीद थी कि नितीश हार्दिक की कमी पूरी करेंगे, लेकिन अब वह भी टीम से बाहर हो गए हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि श्रेयस अय्यर और अजीत अगरकर उनकी जगह टीम में किसे लाएंगे.

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कब से शुरू हो रहा है भारत का आयरलैंड दौरा?

भारतीय क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा 26 जून से शुरू हो रहा है. टीम इंडिया मंगलवार को आयरलैंड के लिए रवाना हुई है. भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को है, जबकि दूसरा मैच 28 जून को खेला जाएगा. आयरलैंड दौरे के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना होगी, जहां उसे टी20 के साथ वनडे सीरीज भी खेलनी है.

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