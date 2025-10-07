हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND U19 vs AUS U19: वैभव सूर्यवंशी की भारत लौटते ही होगी जांच! जानिए किसने दी चेतावनी

IND U19 vs AUS U19: वैभव सूर्यवंशी की भारत लौटते ही होगी जांच! जानिए किसने दी चेतावनी

ऑस्ट्रेलिया में शानदार शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं. टीम इंडिया के पूर्व कोच विक्रम राठौर ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि भारत लौटने पर उनकी फिटनेस की जांच होगी

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 07 Oct 2025 10:21 AM (IST)
IND U19 vs AUS U19: भारत की अंडर-19 टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है. हालांकि, टीम के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी इस वक्त चर्चा में हैं और वजह उनका प्रदर्शन नहीं, बल्कि फिटनेस को लेकर लापरवाही है. बताया जा रहा है कि टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने वैभव को फिटनेस पर चेतावनी दी है और कहा है कि भारत लौटने के बाद उनकी जांच की जाएगी.

फिटनेस पर कोच ने जताई नाराजगी

दरअसल, राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी की ओर से शेयर किए गए एक वीडियो कॉल में विक्रम राठौर और वैभव सूर्यवंशी के बीच बातचीत दिखाई गई. इस कॉल में राठौर पहले तो मुस्कुराते हुए वैभव से ऑस्ट्रेलिया के अनुभव के बारे में पूछते हैं, लेकिन फिर अचानक टॉपिक फिटनेस पर ले आते हैं.

राठौर ने कॉल पर वैभव से पूछा, “तुम्हारी फिटनेस कैसी चल रही है?” इस पर वैभव ने जवाब दिया, “फिटनेस तो अच्छी चल रही है,” लेकिन कोच उनके जवाब से बिल्कुल सहमत नही  दिखे. उन्होंने तुरंत वापस जवाब दिया, “देखेंगे जब वापस आएगा, आ जा तू फिर पता चलेगा!” इस बात से साफ है कि राठौर चाहते हैं कि वैभव अपनी फिटनेस पर और गंभीरता से काम करें.

फिटनेस को लेकर जांच की बात

सूत्रों के मुताबिक, वैभव को औपचारिक रूप से चेतावनी (Warning) दी गई है. टीम मैनेजमेंट ने उन्हें साफ कर दिया है कि फिटनेस मानकों से कोई समझौता नहीं होगा. भारत लौटने पर उनकी फिटनेस टेस्ट के जरिए जांच की जाएगी. यह कदम इस लिए भी अहम है क्योंकि वैभव राजस्थान रॉयल्स के भविष्य के प्रॉस्पेक्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं और टीम उन्हें अगले स्तर पर तैयार करना चाहती है.

शानदार फॉर्म में वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के पहले मल्टी-डे मैच में 113 रन की शानदार पारी खेली थी. यह उनके करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा. कोच और चयनकर्ताओं ने उनके खेल की तारीफ तो की है, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी याद दिलाया है कि लंबे समय तक क्रिकेट में टिके रहने के लिए फिटनेस सबसे बड़ा हथियार है. 

Published at : 07 Oct 2025 10:20 AM (IST)
Under 19 Vikram Rathour IND VS AUS Vaibhav Suryavanshi CRICKET
