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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समैदान पर भिड़े वैभव सूर्यवंशी पर बीसीसीआई का क्या होगा फैसला? फैन्स को सता रहा डर

मैदान पर भिड़े वैभव सूर्यवंशी पर बीसीसीआई का क्या होगा फैसला? फैन्स को सता रहा डर

दांबुला में खेले गए ट्राई नेशन सीरीज के मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी की लड़ाई एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के साथ हो गई थी. जिस वजह से हो सकता है कि शारीरिक झड़प के कारण वह मुश्किल में पड़ सकते हैं.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 18 Jun 2026 10:23 AM (IST)
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दांबुला में खेले गए ट्राई नेशन सीरीज के मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी की लड़ाई एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के साथ हो गई थी. इस वजह से हो सकता है कि वह आने वाले वक्त में मुश्किल में पड़ सकते हैं. श्रीलंका ए के खिलाड़ी विशेन हलांबागे के साथ तीखी बहस हुई थी और आक्रोश में धक्का-मुक्की भी हो गई थी.

मिली खबर के अनुसार, मैच के रेफरी प्रदीप जयप्रकाश ने इस घटना को नजर में रखते हुए, दोनों खिलाड़ियों पर 50 प्रतिशत जुर्माने की सिफारिश की गई है, जो उनकी मैच की फीस से काटी जाएगी. दूसरी तरफ भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा पर कुल 30 प्रतिशत जुर्माना की सिफारिश की गई है.

बता दें कि ए-टीम मैचों में आईसीसी सीधे जुर्माना नहीं लगाती है. इस वजह से मैच रेफरी की सिफारिशें बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट को भेज दी गई है. अब आगे का फैसला दोनों बोर्ड के हाथ में है, वही यह तय करेंगे कि प्रस्तावित दंड को मंजूरी देकर लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं.

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सूत्रों की माने तो, डिकवेला पर जरूरत से ज्यादा अपील करने के लिए फाइन लगाया गया है. वहीं हलांबगे को सुपर ओवर में जीत के बाद भारतीय बल्लेबोजों के खिलाफ उकसाने वाली कमेंट करने के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ा. उनकी टिप्पणी करने के बाद मामला हाथ से निकल गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई.

दरअसल बहस के दौरान हलांबागे वैभव के काफी करीब आ गए थे, जिसके बाद गुस्से में आकार भारतीय बल्लेबाज वैभव ने उन्हें धक्का दे दिया. लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन से खिलाड़ी पर कितने का दंड लगाया गया है. अब देखना होगा कि बीसीसीआई इस विषय पर क्या फैसला करती है. फिलहाल जनता कि नजरें अभी बीसीसीआई के फैसलों पर टिकी है. वैभव के फैंस उनके लिए चिंतित नजर आ रहे हैं. उन्हें इस लड़ाई का कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है, वो तो अब बीसीसीआई के ही हाथों में है.

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Published at : 18 Jun 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
BCCI Tilak Varma Vaibhav Suryavanshi Vishen Halambage
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