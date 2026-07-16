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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे वनडे के बाद संन्यास लेंगे रोहित शर्मा? BCCI का ये फैसला बनेगा रिटायरमेंट की वजह!

तीसरे वनडे के बाद संन्यास लेंगे रोहित शर्मा? BCCI का ये फैसला बनेगा रिटायरमेंट की वजह!

Rohit Sharma Retirement Match: रोहित शर्मा 19 जुलाई को लॉर्ड्स में अपने वनडे करियर का आखिरी मैच खेल सकते हैं. रोहित टी20 और टेस्ट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 11:22 PM (IST)
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रोहित शर्मा इंग्लैंड सीरीज के तीसरे वनडे के बाद संन्यास ले सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 19 जुलाई को लॉर्ड्स पर रोहित अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच खेल सकते हैं. मौजूदा सीरीज की बात करें तो रोहित शर्मा 2 पारियों में सिर्फ 37 रन बना पाए हैं. बताया जा रहा है कि सेलेक्टर्स ने रोहित से साफ कह दिया है कि वो टीम इंडिया के 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल नहीं हैं.

रोहित शर्मा लेंगे संन्यास!

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पिछले सप्ताह सेलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के सामने अपना वर्ल्ड कप प्लान साफ किया. चयन समिति यशस्वी जायसवाल जैसे युवा को मौका देना चाहती है, जो काफी समय से अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं. वहीं चयनकर्ता रोहित शर्मा को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं में शामिल ना करने पर विचार कर रहे हैं. 

इंग्लैंड सीरीज के दौरान रोहित शर्मा ने भी BCCI अधिकारियों से बात की और वो उन्हें वर्ल्ड कप प्लान से बाहर किए जाने के फैसले से खुश नहीं हैं. रोहित अभी खेल जारी रखना चाहते हैं. बता दें कि रोहित ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. उसके बाद मई 2025 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था.

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल तक का सफर तय किया था. उन्हीं की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी उठाई थी.

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19 जुलाई को आखिरी मैच

वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 19 जुलाई को लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा. अभी सिर्फ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, लेकिन कुछ भी आधिकारिक नहीं हुआ है. अगर 19 जुलाई को रोहित वनडे से संन्यास लेते हैं, तो यह उनके 19 साल लंबे ऐतिहासिक क्रिकेट करियर का अंत होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jul 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma IND VS ENG Rohit Sharma Retirement
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